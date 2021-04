Mellendorf

Das dicht gewachsene Moos zeigt an: Es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für die Sanierung. „Wir planen schon seit rund drei Jahren, dass wir das Dach unseres Schützenhauses erneuern“, sagt Daniel Poth. Der Vorsitzende des Schützenvereins Mellendorf verweist darauf, dass das Gebäude an der Schaumburger Straße auch schon rund 50 Jahre alt sei. In Kürze kann es nun losgehen. Denn der Verein erhält wichtigen Förderungen für die Umsetzung des Bauprojekts. 

Für 17.300 Euro saniert der Verein das Dach. Der Regionssportbund Hannover (RSB) sieht davon 11.000 Euro als förderfähig an und unterstützt den Verein mit 2800 Euro. Das macht 25 Prozent aus, mit dem der RSB den Sportstättenbau unterstützt. Das Geld stammt aus dem gleichnamigen Förderprogramm des Landessportbunds Niedersachsen aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen.

Das bekommen die anderen Sportvereine in der Gemeinde Außer dem Schützenverein Mellendorf erhalten noch vier weitere Wedemärker Vereine Geld vom Regionssportbund Hannover (RSB). Der Turnclub Bissendorf erneuert die Anschlüsse für Wasser und Abwasser im Geräte- und Auswerteraum. Das kostet insgesamt 12.300 Euro, davon übernimmt der RSB 2460 Euro. Der Schützenverein Scherenbostel stellt zwei Schießstände auf die sogenannte Optic-Score-Technik um und saniert zudem die komplette Rückwand an zehn Schießständen. Die Investition beträgt 6800 Euro, der RSB unterstützt mit 2000 Euro. Der SC Wedemark saniert für 17.500 Euro seinen Dusch- und Sanitärbereich. Davon übernimmt der RSB 5000 Euro – der größte Betrag in der Wedemark. Der Tennisclub Wedemark stellt für 12.600 Euro sein Flutlicht auf LED-Technik um und erhält dafür 1000 Euro vom Regionssportbund.

Dach hat eine Fläche von 440 Quadratmetern

Außer den Mellendorfern erhielten in einer Onlinefeierstunde – vor Corona gab es Präsenzveranstaltungen im Haus der Region in Hannover – noch 49 andere Vereine aus dem RSB-Verbreitungsgebiet die gute Nachricht einer Förderung. „Wir freuen uns sehr darüber. Vielleicht können wir sogar noch über die Gemeinde Wedemark einen Zuschuss erhalten“, sagt Poth. So oder so: Die Baumaßnahme ist gesichert. „Wir werden das komplette Dach auf einer Fläche von 440 Quadratmetern erneuern“, sagt der Vorsitzende – jedoch ohne Elemente aus den Bereichen Fotovoltaik oder Solar, das würde ganz andere Kosten bedeuten.

Daniel Poth ist Vorsitzender des Schützenvereins Mellendorf. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Wichtig ist dem Schützenchef, das Engagement der ehrenamtlichen Helfer in dem 170 Mitglieder starken Verein zu betonen. „Wir konnten die Kosten noch drücken, weil viel in Eigenleistung passiert, beispielsweise bei der Entsorgung des alten Dachs.“ Im vergangenen Herbst erhielt der Verein die Baugenehmigung. „Und jetzt, wo der Bescheid vom Regionsssportbund da ist, können wir auch offiziell beginnen.“

„In zwei Wochen könnten wir fertig sein“

Damit die Förderung nicht verfällt, muss ein Start bis September erfolgen. Dies sollte aber kein Problem darstellen. „Wir warten jetzt noch mal ab, bis das Wetter stabil frühlingshaft ist und wir genug Mitglieder zusammenbekommen. Eventuell geht es im Mai schon los.“ Die Arbeiten am Dach des Schützenhauses, das dem Verein gehört, sollten nach Planung von Poth schnell vonstattengehen. „In zwei Wochen könnten wir fertig sein.“ Auch eine Firma ist mit von der Partie.

Damit wird die Dachsanierung zum größten Projekt des Schützenvereins Mellendorf im Jahr 2021. Denn das Schützenfest, der Termin wäre an Pfingsten gewesen, hat der Vorsitzende mit seinem Vorstandsteam bereits abgesagt. Wie schon 2020 fällt der gesellschaftliche Höhepunkt also aus. Er habe aber die leise Hoffnung, dass im weiteren Verlauf des Jahres zumindest wieder Versammlungen, Trainingsabende und Wettkämpfe am Schießstand möglich sind, sagt Poth. In jedem Fall hätten die Schützen dann ein frisch saniertes Dach über dem Kopf.

Von Stephan Hartung