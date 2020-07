Mellendorf

Ab sofort bietet die soziale Schuldnerberatung der Caritas auch in der Wedemark Gespräche zu festen Terminen an. Im Mehrgenerationenhaus ist Johannes Fröstl ab sofort jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr vor Ort – also am Gilborn 6 in Mellendorf – ansprechbar. Damit müssen Wedemärker für diese kostenfreie Hilfe nicht mehr bis nach Burgwedel fahren.

„In Zeiten von Corona mit Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosigkeit ist diese Hilfe noch mal wichtiger“, betonte die Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier jetzt bei einem Besuch im MGH. Aber auch in normalen Zeiten lebten in der Wedemark „Bürger, die nicht so gut gestellt sind“. Insofern hoffe sie sehr, dass Betroffene das Angebot vor Ort vermehrt nutzen werden.

Signale wurden schnell umgesetzt

Seit vielen Jahren bietet die Caritas die vertrauliche Schuldnerberatung für Hilfesuchende aus Burgwedel, Isernhagen und Wedemark zentral in Großburgwedel an. Diese Stelle sei aber für viele Betroffene aus der Wedemark oftmals nur schwer zu erreichen. Deshalb werde in Kooperation mit der Gemeinde Wedemark Abhilfe geschaffen, verdeutlichten Andreas Schubert aus dem Vorstand des Caritasverbandes Hannover und Matthias Wenzel, Teamleiter Schuldnerberatung, zum Start der ersten Beratungszeit im MGH in Mellendorf. „Wir waren dankbar für die Signale aus der Gemeinde Wedemark, dass wir vor Ort sein sollten“, betonte Schubert. „Wir konnten es gemeinsam schnell umsetzen.“

Angestoßen hatte das Thema bereits 2019 der Sozialausschuss des Rates der Gemeinde Wedemark. Im März 2020 hatte Ellen Bruns als Leiterin der Sozialen Dienste der Kommune nachgehakt. „Es ist ein niedrigschwelliges Angebot und für Jugendliche präventiv“, verdeutlichte Bruns. Sie freue sich über die Nähe so vieler Beratungsangebote im MGH und den professionellen Austausch der Pädagogen, Beratungskräfte und Gruppen. Aber auch aus der Arbeit in der Jugendhalle in Mellendorf könnten Jugendliche weiter zu den Hilfsangeboten verwiesen werden, sagt sie. „Die Leute wissen, wenn sie ein Problem haben, können sie hierher kommen“, ergänzte Ann-Kathrin Kracke aus der Freiwilligenagentur im MGH. Innerhalb des Hauses könnten viele Kontakte für Hilfen vermittelt werden.

Größerer Beratungsraum wird ausgebaut

Ziel ist es, die Schuldnerberatung im MGH in einer offenen Sprechstunde anzubieten. Wegen der räumlichen Bedingungen und Corona-Auflagen müssen sich Interessierte derzeit anmelden. Der Berater ist telefonisch montags bis donnerstags von 9 bis 14 Uhr erreichbar unter Telefon (05139) 805790. Bei dem derzeitigen Beratungsraum, der von wechselnden Gruppierungen genutzt wird, soll es nicht bleiben. Die Gemeinde Wedemark baut das Gebäude der jetzt in Kürze ausgelaufenen Förderschule Lernen im Sommer weiter um. Es werde noch ein größerer Beratungsraum geschaffen, mit Wartebereich, kündigte Schönemeier an.

Insgesamt sei die Kommune in der komfortablen Lage, dort vielen Gruppen und externen Beratungsstellen Räume vor Ort anbieten zu können. Die Gemeinde wolle die soziale Arbeit insgesamt aus dem Rathausbetrieb heraus in diese etwas geschütztere Situation im Mehrgenerationenhaus verlagern, um den Ratsuchenden mehr Sicherheit in Sachen Anonymität zu geben. Die sonstige Struktur der Schuldnerberatung als Kooperation zwischen den drei Kommunen Burgwedel, Isernhagen und Wedemark bleibt Schönemeier zufolge unverändert.

Von Ursula Kallenbach