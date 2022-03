Mellendorf

Großeinsatz für die Feuerwehren in der Wedemark: In der Pechriede in Mellendorf hatte zunächst nur ein Schuppen gebrannt. Nachbarn hatten um 11.05 Uhr Alarm geschlagen. Doch als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhauses übergegriffen.

Die Lage war zunächst unübersichtlich. Es gab keine offenen Flammen. „Der Brand ist in den Spitzboden reingezogen“, berichtet Feuerwehrsprecher Carsten Bohlmann. „Es ist alles verraucht. Wir haben null Sicht.“ Mit einer Drehleiter haben die Einsatzkräfte einen Druckluftbelüfter in Stellung gebracht, mit dem der Qualm aus dem Dachstuhl geblasen werden kann. Erst danach können die eigentlichen Löscharbeiten beginnen.

Als das Feuer ausbrach, sei nur eine Person in dem Haus gewesen, die sich unverletzt retten konnte. Fünf Ortsfeuerwehren aus Mellendorf, Brelingen, Hellendorf, Bennemühlen und Elze sind mit 50 Leuten im Einsatz.

Von Andreas Krasselt