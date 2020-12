Berkhof

Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße 190 in Richtung Schwarmstedt sind am Dienstagnachmittag im Norden der Wedemark zwei Autofahrer verletzt worden.

Laut Polizeisprecher Philip Wehr bremste eine 36 Jahre alte Frau aus Celle ihren Mercedes Sprinter in Höhe Sprockhof ab und bog nach links auf einen Hof ab. In diesem Moment überholte sie ein 28-jähriger Schwarmstedter in einem Toyota. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden dann gegen einen Zaun gedrückt.

Beide Fahrer verletzten sich beim Unfall, wobei der 28-Jährige sogar mit einem Rettungswagen in das Regionskrankenhaus nach Großburgwedel gebracht werden musste. Die beiden Wagen waren durch dem Unfall nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Von Frank Walter