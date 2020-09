Mellendorf

Mit vier Teilnehmern im Spaßbad Mellendorf hatte Schwimmmeister Sven Heuer gerechnet. Nun hat er in den Abendstunden im Nichtschwimmerbecken zwei Kurse mit zwölf erwachsenen Schwimmschülern zu betreuen. „Wir wurden überlaufen“, sagt Heuer.

Die Schwimmlehrlinge treten in den letzten Tagen der bereits verlängerten Saison an, wenn das Bad freitags und sonnabends um 20 Uhr für das übrige Publikum schon geschlossen ist. Der Schwimmprofi hat die Teilnehmer in zwei Kurse zu je sechs Personen aufgeteilt. In diesen Spätsommertagen liegt die Dämmerung über dem Wasser. Während viele Wedemärker vermutlich die Tagesschau sehen, stellen sich die Schwimmneulinge eine Stunde lang mutig der Herausforderung im kühlen Nass.

Oft liegen die Gründe in der Lebensgeschichte

Der Stressfaktor ist dabei so individuell wie jede Lebensgeschichte der Anfänger mit dem Wasser und dem Schwimmen. Schwimmmeister Heuer hört von traumatischen Erfahrungen. „Eine russische Teilnehmerin wurde als Kind von den Eltern ins tiefe Wasser geworfen, ein männlicher Teilnehmer als Kind in Indien über eine Wasserrutsche hineinbefördert“, erzählt er.

Die Kinder von Teilnehmerin Carmen Haselbacher haben bereits das silberne und bronzene Schwimmabzeichen. Das hat sie als letzten Aufruf wahrgenommen, es ihnen nachzutun. „Ich kann nicht schwimmen. Ich bin in einem Dorf in Rumänien aufgewachsen, dort gab es kein Schwimmbad“, berichtet sie. Und als sie vor zwölf Jahren in die Wedemark kam, hätten erst einmal die Familie und die Kinder Vorrang gehabt. Auch Inthira Hegener aus Essel hatte als Kind in einem thailändischen Dorf keine Chance, schwimmen zu lernen. Ihr gab ein gemeinsamer Aktivurlaub mit ihrem Mann am Wasser den entscheidenden Anstoß.

Vertrauen ist genauso wichtig wie die Beinarbeit

„ Sven macht das toll“ – darin sind sich die Schwimmschüler einig. Der Schwimmmeister hat in den alters-, geschlechts- und herkunftsgemischten Gruppen Ehefrau Stefanie dabei, die sich besonders um die Teilnehmerinnen kümmert. Mit zwei Männern und vier Frauen in dem einen Kurs sowie je drei Männern und Frauen in dem anderen haben sie es zu tun.

Manche Teilnehmer sind unter Einzelanleitung inzwischen ins Schwimmerbecken gewechselt. Andere stehen mit Heuer im Nichtschwimmerbecken, sprechen und hören zu. Die Gespräche sind für das Vertrauen in die heikle Sache so wichtig wie die richtigen Beinbewegungen im Wasser. „Viele Menschen können gar nicht oder wenig schwimmen. Das sehen wir schon bei den Kindern“, sagt der erfahrene Schwimmmeister. Er kündigt an: „Wir machen 2021 mit diesem Angebot weiter.“

Von Ursula Kallenbach