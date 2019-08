Mellendorf

In den Sommerferien nutzen Kinder nicht nur die Zeit, um im Freibad zu planschen, sondern auch für Schwimmkurse. Und die Nachfrage ist enorm groß. Nicht nur die Kurse des Spaßbads Wedemark sind ausgebucht, auch in den Kursen der DLRG gibt es keine freien Plätze mehr. Die Wartezeiten sind lang.

„Wir sind total dicht, mussten sogar Eltern nach Hause schicken, die ihre Kinder anmelden wollten“, sagt Christiana Haselbacher von der Gesellschaft Sport und Freizeit, die das Spaßbad Wedemark in Mellendorf betreibt, auf Nachfrage. Das Problem laut Haselbacher: Viele Eltern denken, dass sie ihre Kinder abgeben und diese gleich in einen Kurs einsteigen können. Anmeldungen waren aber schon vor vielen Wochen nötig.

Spaßbad bietet zwischenzeitlich dritten Kurs an

Um dem Ansturm gerecht zu werden bietet das Spaßbad jetzt sogar einen dritten Schwimmkurs an. Aktuell stehen jedoch drei weitere Kinder auf der Warteliste. Seit dem 15. Juli leitete Magrit Anders zwischenzeitlich drei Kurse á 45 Minuten und brachte jeden Vormittag von 9.30 bis 11.45 Uhr insgesamt 27 Kindern das Schwimmen bei. Diese Dreifachbelastung endete für die Übungsleiterin am vergangenen Freitag. Vom 29. Juli bis 30. August gibt es ausschließlich zwei Kurse. Die Teilnehmer sind überwiegend im Vorschulalter. „Aber bei Flüchtlingskindern kommt es auch mal vor, dass Zwölfjährige dabei sind“, sagt Haselbacher – wohlwissend, „dass man innerhalb von zwei Wochen nur eine Art Crash-Kurs bieten kann“.

DLRG-Anfängerkurse sind ausgebucht

Auf dem Gelände des Spaßbads besitzt auch die DLRG Wedemark ihre Basis. Die Ortsgruppe nutzt das große Becken ebenfalls für Kurse, jedoch am Nachmittag und Abend. Auch hier aber gilt: komplett ausgebucht, die Rettungsorganisation platzt hinsichtlich der Schwimmkurse förmlich aus allen Nähten. „Und das ist sogar noch untertrieben“, sagt Steffen Becker, zweiter Vorsitzender der Ortsgruppe. Denn bei den Kursen für Anfänger ist es sogar dramatisch. Wer einen Platz in einem Schwimmkurs belegen möchte, muss aktuell mit Wartezeiten von bis zu zwei Jahren rechnen, sagt Karsten Hölscher, Leiter der Verbandskommunikation bei der DLRG Wedemark. Es habe schon Fälle gegeben, bei den Eltern ihre Kinder bereits kurz nach der Geburt für einen Seepferdchen-Kurs angemeldet haben.

Ortsgruppe kann nur auf einer Bahn trainieren

Dies habe mehrere Gründe: In den Sommermonaten steht der DLRG im Spaßbad lediglich eine Trainingsbahn im Schwimmbecken zur Verfügung – während der regulären Öffnungszeiten des Freibads. Deshalb könne Schwimmunterricht kaum parallel erteilt werden. Die Gruppen können nur hintereinander trainieren. „Hätten wir eine zweite Bahn, könnten wir mehr Kinder ausbilden“, sagt Hölscher. Zudem wolle die DLRG den Teilnehmern „eine gute und vor allem sichere Schwimmweise antrainieren“. Die Kurse seien deshalb nicht zeitlich gebunden, sondern laufen in der Endlosschleife das ganze Jahr über, berichtet Hölscher. In den Wintermonaten nutzt die DLRG für die Kurse und das Schwimmtraining das Hallenbad in Schwarmstedt. Dort stehen der Ortsgruppe zwei Bahnen zur Verfügung.

Jedes Kind könne das entsprechende Schwimmabzeichen erhalten, wenn es die Fähigkeiten dafür ausreichend beherrscht. Die DLRG lege viel Wert auf eine umfangreiche Ausbildung der Teilnehmer. Zudem seien die personellen Kapazitäten der Ehrenamtlichen begrenzt: Bei jedem Kurs müsse ein ausgebildeter Trainer am Beckenrand anwesend sein, erklärt der DLRG-Sprecher. Aktuell gibt es fünf Mitglieder mit einer gültigen Trainerlizenz. Diese werden bei den Kursen von Assistenten – darunter auch Mitglieder des Jugend-Einsatz-Teams – unterstützt. Das Jahr über sind circa 25 Mitglieder bei den Einheiten anwesend.

Nachfrage ist ab Silber-Abzeichen geringer

Aktuell bietet die Ortsgruppe neun Schwimmkurse an – darunter zwei Gruppen für das Seepferdchen, zwei für das Bronze-Abzeichen, einen für Silber und einen für das Gold-Abzeichen. Darüber hinaus können Kinder und Jugendliche bei der Ortsgruppe für das Abzeichen Junior-Retter und für die Deutschen Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold trainieren. Bei den Plätzen ab den Kursen für das Schwimmabzeichen in Silber sei die Lage entspannter, weil viele Kinder nach dem Bronze-Abzeichen aufhören, berichtet Hölscher.

