Scherenbostel

Das Team des Seminaraktionszentrum Wedemark öffnet nach dem Corona-Lockdown wieder seine Räume. Die Verantwortlichen freuen sich – unter Wahrung der Hygienemaßnahmen und Sicherheitsabstände – Kurse, Seminare und Workshops wieder fortzusetzen und neu anzubieten zu können. Auch das beliebte Themencafé wird in Kürze wieder mit neuen und spannenden Themen starten. Über Wünsche und Anregungen von Interessierten zum Programm freut sich das Team des Vereins per E-Mail an info@seminaraktionszentrumwedemark-ev.de.

Von Stephan Hartung