Mellendorf

Die Polizei sucht Unbekannte – Täterbeschreibungen liegen in beiden Fällen nicht vor –, die zwei älteren Menschen in Mellendorf die Geldbörsen samt Papieren und Bargeld gestohlen haben.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, ereigneten sich die beiden Taten am Dienstag, 14. September, gegen 10.25 Uhr in einem Discounter am Burgweg sowie kurze Zeit später gegen 11 Uhr in einem Geschäft an der Wedemarkstraße.

Ein 83 Jahre alter Mann hatte zunächst im Kassenbereich bemerkt, dass die von ihm in der Gesäßtasche getragene Geldbörse offenbar gestohlen worden war. Bei dem zweiten Opfer handelt es sich um eine 94 Jahre alte Seniorin, die ebenfalls erst beim Bezahlen in einem Geschäft in der Nähe des Bahnhofs den Verlust ihres Portemonnaies bemerkte. Dieses befand sich zuvor in einer um den Hals gehängten und mit Reißverschluss geschlossenen Handtasche, berichtet Ermittler Bebensee.

„Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Taschendiebstählen besteht, kann lediglich vermutet werden“, berichtet der Polizist am Mittwoch. Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke