Wedemark

Die Aktion hat eher symbolischen Charakter, aber sie kommt sie gut an: Irmtraud Bernstorf vom Seniorenbeirat der Wedemark hat Vertreterinnen von örtlichen Pflegeeinrichtungen Gutscheine für das Personal überreicht. „Das freut uns wirklich total“, sagt etwa Stefanie Unger, die Pflegedienstleiterin des Stadtgartens in Bissendorf, die stellvertretend auch für den Waldgarten in Wietze die Präsente entgegennimmt.

Darin befinden sich jeweils Zehn-Euro-Gutscheine, die der Beirat in der Bücherei Von Hirschheydt und dem Bissendorfer Buchladen besorgt hat. „Insgesamt haben wir für die 196 Pflegekräfte 1960 Euro ausgegeben“, sagt Bernstorf.

Buchgutschein für Pflegepersonal

Auch Iris Winter vom Pflegeheim Hoffnung in Hohenheide und Michaela Meinhardt, Leiterin der Seniorenresidenz Allerhop in Mellendorf, sind dem Beirat für die Geste dankbar. Es sei einfach schön, bedacht zu werden, sagen die Frauen.

Durch die Folgen der Corona-Pandemie sei die Arbeitsbelastung in Altenheimen hoch, zusätzlich käme das Koordinieren und Testen der Besucher hinzu, meint der Seniorenbeirat. Diese neuen Herausforderungen würde das Personal ohne zu Meckern annehmen. „Dafür wollten wir einfach Danke sagen“, betont Bernstorf. Nebenbei habe man so auch noch die beiden Wedemarker Buchläden unterstützen können, die es wegen der langen Schließung im Lockdown ja auch nicht leicht gehabt hätten.

Von Janna Silinger