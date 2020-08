Elze

Darauf haben viele Menschen – speziell die Älteren – in der Wedemark gewartet: ein Seniorenwohnpark. Dieser entsteht aktuell auf der Alten Festwiese in Elze. Die Unternehmensgruppe Convivo investiert nach eigenen Angaben rund 20 Millionen Euro. Auf dem Gelände entsteht auf mehr als 11.000 Quadratmetern das Projekt Sorglos-Wohnen für Senioren mit Pflege und Betreuung rund um die Uhr.

Außer 14 barrierefreien Bungalowhälften mit Terrasse und Autostellplätzen gibt es 47 Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss des Hauptgebäudes. Zudem entstehen dort im Erdgeschoss zwei Gemeinschaften mit je zwölf Apartments samt Terrasse. Auch eine Tagespflege mit Platz für 15 Gäste und eine Cafeteria sind Teil des Konzepts in Elze. Wegen der Corona-Krise haben sich die Arbeiten aber leicht verzögert.

Legen im Oktober noch vor der Corona-Krise gemeinsam Hand an (von links): Convivo-Markenbotschafter Andreas Weber, Projektentwickler Heinz Klpper, Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski, Architekt Thomas Grell und Bauleiter Piers Lovell. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Doch an dem Projekt wird unter Volldampf gearbeitet. Das ist jetzt auch bei einem Termin zum Richtfest auf der Baustelle zu merken gewesen, als Andreas Weber den Convivo-Wohnpark Alte Festwiese seinen Gästen vorstellen wollte. „Wir haben die Bauarbeiter gefragt, ob sie für 30 Minuten kurz Pause machen können. Aber das ging nicht, die Schläuche waren schon voll mit Beton“, sagte der Entwickler der Convivo-Unternehmensgruppe. So mussten die Zuhörer an der Stelle des Rohbaus, wo später ein Café sein soll, genau hinhören – oder eben näher an Weber heranrücken, was hinsichtlich der Abstandsregeln auch nicht einfacher wurde.

Hohe Mietpreise

Es war eben ein Richtfest der besonderen Art, zu dem Convino auf die Baustelle eingeladen hatte und dabei Vertretern aus Wedemarks Politik und Verwaltung das Premiumprojekt vorstellte. Es ist die erste Einrichtung dieser Art in der Gemeinde. Auch der Preis ist premium: In den Wohnungen sollen Kaltmieten von 14 bis 15 Euro pro Quadratmeter gelten. „Aber wir verkaufen hier ja auch ein Konzept. Wer hier wohnt und steigenden Pflegebedarf hat, für den ist kein Aus- oder Umzug nötig“, sagt Weber. Die Wohnungen sind zwischen 47 und 91 Quadratmeter groß, die Bungalows zwischen 84 und 94 Quadratmeter.

Nach Webers Angaben liegen die Arbeiten fast im Zeitplan. „Wir haben einen leichten Verzug von zwei bis drei Monaten – wegen der Bauantragsphase und wegen Corona. Aber bei solchen Projekten ist eine solche Verzögerung normal und nicht dramatisch“, sagt er und betont: „Wir sind sehr happy.“ Glücklich zeigt sich auch Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski. „Wir bekommen hier zum Wohnangebot in Elze eine tolle Ergänzung. Der Ort wird für Senioren attraktiver.“

Auf der Baustelle sind viele Arbeiter tätig

Aktuell sind auf der Baustelle rund 40 Menschen tätig, wie Piers Lovell mitteilt. Er ist der Bauleiter des Generalunternehmers der Firma Hesemann. „Das ist aber noch wenig, weil wir derzeit noch im Rohbau sind und Rohrbauer, Klempner und Elektriker hier haben.“ In den nächsten Tagen stehen aber die Lieferungen der Fenster an. „Dann werden es noch mehr Leute, später kommen auch noch Schlosser hinzu. In der heißen Phase zum Abschluss könnten es 80 Personen werden“, sagt Lovell.

Mehrere Beteiligte: Das ist das Projekt in Elze Der Convivo-Park Alte Festwiese entsteht derzeit für rund 20 Millionen Euro an der Wasserwerkstraße. Der Name hat seinen Ursprung im Standort, einer ehemaligen Festwiese in Elze. Ende Oktober 2019 wurde der Grundstein gelegt. Das zweite Quartal 2021 ist der avisierte Eröffnungstermin, sodass ab diesem Zeitpunkt die ersten Bewohner einziehen können. Auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern errichten der Sozialfonds Investor Avia Rent, Generalunternehmer Hesemann und die Convivo-Unternehmsgruppe mit Sitz in Bremen die Gebäude. Bauherr ist die Wohnpark Alte Festwiese Gmbh. Die Sozialstation Wedemark wird mit ihren Mitarbeitern für die Pflegeleistungen vor Ort zuständig sein. hg

Und auch wenn sich derzeit noch alles im Rohbau befindet: Es liegen bereits 18 Reservierungen vor. „Überwiegend ist das für die Wohnungen der Fall. Für die Bungalows gibt es auch Interessenten, aber das sind eher lose Anfragen“, sagt Weber. Für weitere Informationen, auch mit Blick auf mögliche Reservierungen, gibt Convivo kostenfrei unter Telefon (0800) 6966961 Auskunft.

Von Stephan Hartung und Sven Warnecke