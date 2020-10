Bissendorf

Eigentlich, sagt Anne Brandstetter, sei sie ja noch ganz gut zu Fuß. Vermutlich war es eine leichte Unebenheit im Fußweg an der Scherenbosteler Straße, die die 82-Jährige zu Boden stürzen ließ. Doch die Hilfsbereitschaft fremder Menschen, die die Bissendorferin in den Minuten danach erlebte, überraschte sie mindestens ebenso sehr wie der Sturz.

„Ich möchte mich bedanken“, sagt Brandstetter nun. Bei der Mitarbeiterin der Bäckerei Vatter hat sie das bereits getan, sie hat ihr einen Blumenstrauß vorbei gebracht. Doch die anderen Frauen, die ihr am Donnerstag, 15. Oktober, spontan zu Hilfe eilten, sind ihr nicht bekannt.

„Ich war nicht in der Lage, aufzustehen“

Um die Mittagszeit war Brandstetter an jenem Tag aus der Bäckerei an der Scherenbosteler Straße getreten. Vielleicht war sie etwas in Gedanken gewesen? Jedenfalls sah sie die Unebenheit im Fußwegpflaster nicht und stürzte schwer zu Boden. Sich abzufangen, gelang ihr nur bedingt. „Ich habe am Kopf geblutet. Ich lag einfach da und war nicht in der Lage aufzustehen“, erzählt sie.

Doch sofort nahte Hilfe in Gestalt von drei jungen Frauen. Allzu viel weiß Brandstetter nicht über sie zu berichten: Eine Frau kam von der anderen Straßenseite angelaufen, eine hatte einen Kinderwagen dabei. Fest steht: „Sie haben sich sofort um mich gekümmert.“ Die jungen Frauen redeten beruhigend auf die Seniorin ein, sie halfen ihr in eine Sitzposition an der Wand der Bäckerei, eine der Helferinnen alarmierte den Rettungsdienst. „Die Bäckereimitarbeiterin brachte noch Decken für mich und etwas zum Kühlen in einem Tuch für meinen Kopf“, sagt Brandstetter. Sie selbst habe sich noch entschuldigt, dass das Tuch schnell voll Blut von ihrer Kopfverletzung war, erinnert sich die 82-Jährige.

„Ich war sowas von gut versorgt“

„Die Frauen haben sich sehr freundlich und kompetent um mich gekümmert“, sagt Brandstetter. „Ich war sowas von gut versorgt.“ Für die Bissendorferin war es rückblickend „ein so nettes Erlebnis in einer so blöden Situation“. Dafür möchte sie ihren unbekannten Helferinnen über diese Zeitung nachträglich ein ganz großes Dankeschön sagen.

Die Platzwunden am Kopf, eine davon dicht neben dem Auge, mussten im Krankenhaus Großburgwedel genäht werden. Mehrere Narben werden die Bissendorferin künftig an ihren Sturz erinnern. Und das Wissen, dass für viele Menschen Hilfsbereitschaft auch in der heutigen Zeit kein Fremdwort darstellt.

Von Frank Walter