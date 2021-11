Mellendorf

Die Polizei sucht eine unbekannte junge Frau, die am Donnerstag, 11. November, einer Seniorin das Portemonnaie gestohlen hat. Die Taschendiebin schlug gegen 10 Uhr in einem Supermarkt an der Wedemarkstraße in Mellendorf zu. Erst im September hatten sich Unbekannte gezielt ältere Menschen als Opfer ausgesucht.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes bei der Wedemärker Polizei, wurde das 81 Jahre alte Opfer beim Einkaufen zunächst von einer jungen Frau angerempelt. Kurz darauf bemerkte die Seniorin, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche geöffnet und ihre Geldbörse entwendet worden war. Darin befanden sich ein geringer Bargeldbetrag und persönliche Papiere.

Der mutmaßlichen Täterin gelang die Flucht. Bei ihr soll es sich um eine etwa 25 Jahre alte, relativ große und schlanke Frau handeln. Zur Tatzeit trug sie ihre dunkelblonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke