Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist derzeit im Land auf einer dreitägigen Mittelstandsreise unterwegs. Dabei hat er am Mittwoch auch einen Stopp in Wennebostel eingelegt und das Familienunternehmen Sennheiser besucht. Gleich zur Begrüßung outete sich Altmaier, bereits seit Jahrzehnten Kunde des Audiospezialisten zu sein. Ein wegen seines lauten Fernsehers genervter Nachbar hatte den heutigen Bundesminister seinerzeit animiert, künftig doch lieber mit Kopfhörern die Nachrichten zu schauen.

Bei dem Besuch tauschten sich die beiden Geschäftsführer Andreas und Daniel Sennheiser mit Altmaier über den Wirtschaft- und Innovationsstandort Deutschland aus – und was speziell der Mittelstand für Wünsche, Sorgen und Nöte habe.

Digitaler Wandel verlangt höhere Geschwindigkeit

Nach Vorstellung des in dritter Generation geführten und nunmehr fast 75 Jahre alten Familienunternehmens erläuterte Altmaier auch, warum er seine Tour gerade bei Sennheiser gestartet habe. „Der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands basiert ganz wesentlich auf Innovation. Daher müssen wir die Innovationsfähigkeit unserer Unternehmen stärken. Nur mit mehr Innovationen wird der Mittelstand sich schnell an neue Marktgegebenheiten anpassen, Zukunftschancen ergreifen und wettbewerbsfähig bleiben.“ Dabei mahnte der Minister aber auch eine deutlich höhere Geschwindigkeit an. Denn vielfach sei gerade bei digitalen Neuerungen die Konkurrenz aus Südostasien und Nordamerika um ein Vielfaches schneller.

„Wir wünschen uns, dass in Deutschland mehr die Chancen neuer Technologien und Erfindungen gesehen werden und weniger die Risiken“, hob dann Daniel Sennheiser hervor. „Wir brauchen mehr Offenheit für Innovation, mehr Erfindergeist und mehr Mut für Neues – das würde Deutschland guttun. Wir hoffen, dass Bundeswirtschaftsminister Altmaier den Mittelstand auf diesem Weg unterstützt“, ergänzte Andreas Sennheiser. „Wir sind zwar nicht die günstigsten, müssen aber die innovativsten sein“, lautete seine Forderung.

Politik muss dem Mittelstand helfen

Die Brüder Sennheiser sehen drei wichtige Ansatzpunkte, um in Deutschland weiter innovativ sein zu können: Investitionen, Gesetzgebung und Bildung. „Wir müssen zum einen in Innovationen und Forschung investieren, und zum anderen dafür sorgen, dass unsere Infrastruktur fit für die digitale Welt ist. Gleichzeitig brauchen wir eine sinnvolle und verlässliche Regulierung“, mahnte Andreas Sennheiser an. „Und um dem Fachkräftemängel entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass wir das deutsche Bildungssystem entsprechend aufstellen und gleichzeitig gezielt qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland bringen“, ergänzte sein Bruder Daniel und fordert einen Abbau der Bürokratie.

Der Bundesminister ist sich durchaus der Bedeutung des deutschen Mittelstandes bewusst. Denn schließlich wären mehr als 99 Prozent aller Unternehmen im Land Mittelständler. Sie erwirtschafteten rund 35 Prozent des gesamten Umsatzes, stellen fast 60 Prozent aller Arbeitsplätze und mehr als 80 Prozent aller Ausbildungsplätze, listete er bei dem Sennheiser-Besuch die Vorzüge auf. Aus diesem Grund hatte Altmaier jüngst seine Mittelstandsstrategie vorgelegt, mit der nicht nur die Bedeutung des Mittelstands deutlich werden soll, sondern in der auch von klaren Entlastungen für die Unternehmen die Rede ist. Und Altmaier sprach von mehr Mut, wieder verstärkt die Selbstständigkeit anzutreten. Dazu forderte er aber auch, dass die Gesellschaft diese Bemühungen der Unternehmer wieder mehr wertschätzen müssten.

Seit fast 75 Jahren Pionier im Audiogeschäft Bei dem Rundgang konnte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die innovationsreiche Geschichte des Audiospezialisten erleben: Gegründet 1945 von Professor Fritz Sennheiser gehört das deutsche Unternehmen mit rund 2.800 Mitarbeitern – 1.200 am Stammsitz in Wennebostel – zu den führenden Herstellern von Kopfhörern, Lautsprechern, Mikrofonen und drahtloser Übertragungstechnik. Bei einem Stopp erlebte der Minister die Fertigung des Mikrofonsystems Digital 6000, das von Künstlern wie P!NK und Herbert Grönemeyer genutzt wird. Dann ging es weiter zur Fertigung des High-End-Kopfhörers HD 820 sowie einer neuen automatischen Produktionsanlage für Kopfhörerwandler. Im Anschluss wurde im Sennheiser Innovation Campus das 3-D-Audio-Programm Ambeo vorgestellt. Dahinter steckt die Vision, die wahrgenommene Grenze zwischen live gehörtem und abgespieltem Klang verschwinden zu lassen. Erlebbar wurde das für die Besucher mit der neuen Ambeo Soundbar: Sie sorgt mit 13 Lautsprechern und einer gemeinsam mit Fraunhofer IIS entwickelten, Virtualisierungstechnologie dafür, dass der Zuhörer ins Zentrum des Klangs versetzt wird.

