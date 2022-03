Wedemark

Das Audiounternehmen Sennheiser hat 17 Frauen und Kinder aus der Ukraine geholt und in Wohnungen und Häusern in der Wedemark untergebracht. Dabei handelt es sich dem Unternehmen zufolge um Mitarbeiterinnen und Angehörige des ukrainischen Vertriebspartners in Dnipro, rund 500 Kilometer südöstlich von Kiew. „Wir haben eine langjährige Beziehung zu den dortigen Mitarbeitern“, erklärte Sennheiser-Sprecherin Mareike Oer. „Seit Beginn der Kriegshandlungen vor zwei Wochen haben wir den Kontakt gehalten.“ Die Sorge um die Beschäftigten der Partnerfirma sei täglich gewachsen.

Zutiefst schockiert und betroffen

„Wir sind zutiefst schockiert und betroffen, dass es wieder Krieg in Europa gibt“, sagte Firmenchef Daniel Sennheiser. „Wir sind überzeugt, dass es dabei keinen Gewinner geben kann, auf keiner Seite.“ Regelmäßig hätten er und sein Bruder Andreas mit den Gründern und Inhabern des Partnerunternehmens gesprochen. Kampfhandlungen hatte dort noch keiner erlebt. Aber es wuchs offenbar das Bedürfnis, sich selbst oder zumindest die Familie in Sicherheit zu bringen.

„Das war eine schwierige Entscheidung, alles zurückzulassen“, sagte Daniel Sennheiser. „Zumal Männer zwischen 18 und 60 Jahren die Ukraine nicht verlassen dürfen.“ Es ging also zunächst nur um Mitarbeiterinnen oder Angehörige. „Das sind jetzt erstmal 17 Frauen und Kinder, kann sein, dass in einer zweiten Welle mehr kommen“, ergänzte Andreas Sennheiser. Die Firma in Dnipro habe rund 40 Mitarbeiter.

Bus holt Flüchtende an ungarischer Grenze ab

Die Brüder organisierten zusammen mit ihren Mitarbeitern umgehend Hilfe. Die Flüchtenden waren am vergangenen Sonnabend aufgebrochen und mit Privatfahrzeugen an die ungarische Grenze gefahren. Dort wartete bereits ein Bus auf sie. Oer: „Eine österreichische Kollegin hat sie dort abgeholt und in die Wedemark gebracht.“

In der Zwischenzeit war im Unternehmen in der Wedemark eine große Hilfsbereitschaft entstanden. „Schon bevor wie unseren Aufruf starteten, haben viele gefragt, wie sie helfen könnten“, berichtete Daniel Sennheiser. Dann wurden die Mitarbeiter aufgerufen, mitzuteilen, wer bereit wäre, jemanden aufzunehmen. Die Rückmeldungen seien überwältigend gewesen. „Es war ganz toll, zu sehen, wie die Mitarbeiter aber auch Nachbarn ihre Hilfe anboten.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Problem sei jedoch gewesen, dass die angebotenen Unterkünfte etwas verstreut lagen. „Wir haben uns dann entschieden, lieber Unterkünfte zu wählen, die dichter beieinander lagen“, erklärte Sprecherin Oer. Wenn die Geflüchteten schon in einem fremden Land unterkommen müssen, sollte wenigstens die Gemeinschaft erhalten bleiben. Sennheiser mietete einige Wohnungen und ein Haus an. „Wir konnten auch Wohnraum nutzen, der uns als Firma gehört“, so Daniel Sennheiser.

Riesige Hilfsbereitschaft bei den Mitarbeitern

Mitarbeiter spendeten Möbel und halfen bei der Einrichtung. „Sie brachten alles mögliche vorbei, Töpfe, Pfannen, Betten. Es gibt eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten.“

Am Mittwoch kam der Bus von der ungarischen Grenze schließlich an. „Nach der dreitägigen Flucht wollen wir jetzt erstmal Ruhe reinbringen“, betonte Andreas Sennheiser. Einige der Geflüchteten seien auch direkt bei Mitarbeitern untergekommen, sozusagen mit Familienanschluss. „Wir haben auch russischsprechende Mitarbeiter, die bereit sind, zu dolmetschen.“ Und natürlich unterstütze man die Angekommenen auch bei allen jetzt anfallenden administrativen Aufgaben und Behördengängen.

Weltweit Töchter und Vertriebspartner

Das Unternehmen Sennheiser hat weltweit Tochterfirmen in Ländern mit größeren Absatzmärkten wie etwa den Vereinigten Staaten. In kleineren Ländern wie der Ukraine gibt es stattdessen Vertriebspartner, die zwar vorwiegend Sennheiser-Produkte auf den Markt bringen, aber auch solche anderer Hersteller. Auch in Russland hat der Wedemärker Soundspezialist ein Tochterunternehmen. „Auch mit diesen Kollegen stehen wir im Austausch“, versicherte Daniel Sennheiser. „Den Verkauf und Import haben wir aber sofort nach Beginn der Kampfhandlungen schon am Freitag vor zwei Wochen gestoppt.“