Eine junge Supermarkt-Mitarbeiterin hat in der Wedemark eine sexuelle Belästigung durch einen Geldboten erleben müssen. Das Amtsgericht Burgwedel verurteilte den Mann nun zu einer Geldstrafe.

Das Amtsgericht Burgwedel hatte nun einen sexuellen Übergriff in einem Wedemärker Supermarkt zu verhandeln. Am Ende gab es keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Quelle: Frank Walter (Archiv)