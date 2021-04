Bissendorf

Es weht ein Hauch von Urlaub und Entspannung durch den Raum des Imago Kunstvereins Wedemark. Eine Hängematte hat Shige Fujishiro bereits aufgehängt. Gerade ist der Künstler dabei, darunter feinen Sand auf dem Fußboden zu verteilen. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich: Sich in diese Hängematte zu legen, dürfte kein angenehmes Vergnügen werden. Denn der Japaner hat die Matte aus Sicherheitsnadeln und Glasperlen erstellt – es handelt sich eben um Kunst und nicht um Urlaub.

Fujishiro und seine Werke stehen im Mittelpunkt der nächsten Ausstellung von Imago, aktuell ist er mit der Vorbereitung beschäftigt. In der vergangenen Woche endete die Ausstellung von Franz Betz, der Bildhauer aus Hannover zeigte seine Lichtinstallationen. Unter dem Motto „Die Zeit bleibt stehen“ geht es nun im Bürgerhaus bei Imago weiter – die Frage lautet ironischerweise nur wann.

Künstler steht für Gespräche zur Verfügung

Geplant ist die Vernissage für Sonntag, 25. April, um 12.15 Uhr. „Wir hoffen, dass es dann möglich ist – sind aber guter Dinge. In jedem Fall wird es eine abgespeckte Vernissage sein“, sagt Vera Burmester vom Vorstand des Kunstvereins und verweist auf die Homepage www.imago-kunstverein.de, wo es kurzfristig Informationen für Interessierte geben wird. Die Ausstellung ist bis Ende Juli vorgesehen. „Shige ist bis dahin auch vor Ort und wird für Künstlergespräche zur Verfügung stehen“, sagt Burmester.

Hängematte hat zwei Monate gebraucht

Sicherheitsnadeln als Materialien interessieren Fujishiro sehr, in der Vergangenheit stellte er auch Kleider daraus zu künstlerischen Zwecken für Ausstellungen her. „Das macht mir mehr Spaß als ganz normalen Stoff zu nehmen“, sagt der Japaner, der außer solcher Objektkunst auch Fotografien in seinem Repertoire hat. „Eine Sicherheitsnadel an sich ist, wenn sie geöffnet ist, gefährlich – aber nicht mehr dann, wenn sie zusammengesteckt ist und in breiter Masse vorkommt. Das fasziniert mich.“ Für ein Objekt wie die Hängematte braucht er zwei Monate, sagt er. „Plötzlich kommt mir die Idee, ich mache mir dafür keine Zeichnung.“

Auch Einkaufstüten, sogar von Traditionsunternehmen, lassen sich mit Sicherheitsnadeln gestalten. Quelle: Stephan Hartung

Fujishiro stammt aus Hannovers Partnerstadt

Shige Fujishiro wohnt in Hannover. Er stammt aus Hiroshima, der Partnerstadt von Hannover. Zum ersten Mal in die Stadt kam der damalige Student der freien Kunst zur Jahrtausendwende. Die Universität von Hiroshima stellte zusammen mit der Fachhochschule Hannover ein Austauschprogramm auf die Beine. Nach dem Austausch ging es 2001 zurück nach Japan, seit 2009 lebt er fest in der Landeshauptstadt.

Werke des 1976 geborenen Fujishiro haben sich bereits die Kestner-Gesellschaft in Hannover sowie Stiftungen und Museen in Düsseldorf, München und Coburg gesichert, sie sind aber auch in England zu sehen.

In der Hängematte befindet sich übrigens auch ein Kopfkissen, natürlich ebenfalls aus Sicherheitsnadeln. Hier hat der Japaner für Inschriften gesorgt: „Traum“ heißt es auf der einen, „Schlaf gut“ auf der anderen Seite. Man wird ja wohl in Corona-Zeiten noch mal von Urlaub träumen dürfen.

Von Stephan Hartung