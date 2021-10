Brelingen

Die 56-jährige Silke Helms ist die neue Lektorin im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen. Die Brelingerin hat 2018 ihre Ausbildung zur Lektorin in Hannover abgeschlossen. Bis zu ihrem Umzug nach Brelingen war sie in der Lister Johannes- und Matthäus-Kirchengemeinde in Hannover ehrenamtlich tätig.

Bei ihrem Einführungsgottesdienst unter der Leitung von Pastor Karl-Martin Harms in der Brelinger St. Martinikirche gelobte die neue Lektorin ihren Dienst „mit Gottes Hilfe“ zu verrichten. Ihren ersten Gottesdienst hält Helms am 9. Januar um 10 Uhr in Brelingen. Im Anschluss veranstaltet die Gemeinde ihren Neujahrsempfang.

Von Leona Passgang