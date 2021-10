Wennebostel

Die Sanierung der Straße In Wennebostel, der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 107, einschließlich Bau eines neuen Regenwasserkanals samt Gehweg hat zwei Jahre gedauert und an den Nerven der Anwohner gezerrt. Das Projekt von Gemeinde Wedemark und Region Hannover ist abgeschlossen – 2,1 Millionen Euro wurden dort investiert.

Auf dem Boden herrscht an der Einmündung zur Lindenstraße ab der Einmündung Am Rahlfsberg Flickwerk. Zahlreiche Flächen hat die Gemeinde versiegelt – und das stößt auf Kritik: Dort wurde der alte Kindergarten mit zwei Gruppen in einem Kita-Neubau nebenan auf vier Gruppen erweitert. Für das alte Gebäude bestehen Umnutzungspläne zu einem Dorfzentrum.

Das ehemalige Kita-Gebäude soll umgenutzt werden. Auch dort ist flächig gepflastert. Quelle: Ursula Kallenbach

Ausdrücklich gehe es nicht um die große Rasenfläche, auf der die neue Kita jetzt steht, sagt etwa Birgit Krautwedel-Edeling, die an der Lindenstraße wohnt und sich fragt, wo der frühere seitliche Rasenstreifen mit Graben geblieben ist. Sie moniert, dass die einst begrünten Flächen entlang der Kita-Gebäude nun die mit Asphalt versiegelt sind. Ihre Eindrücke aus einem einwöchigen ehrenamtlichen Einsatz im Überflutungsgebiet Ahrtal sind noch frisch. „Davor war ich zwei Wochen in Schweden unterwegs. Schon dort hatte ich den Gedanken, dass unsere Stadtplaner sich dort einmal genauer umsehen könnten: Jede Menge Grün, das so wohltuend ist“, gibt sie zu bedenken.

Straßenabschnitt wird überarbeitet

Tatsächlich wurde der ehemalige Graben, dessen Einleitung schon vorher in den Regenwasserkanal Ecke Am Ralfsberg/Lindenstraße gemündet ist, in diesem Teilstück des Kitagrundstücks verrohrt und unter die Erde gebracht, bestätigt Gemeindesprecher Ewald Nagel. „Um vor der Bahnschranke für die Zu- und Abholzeiten der Kita ausreichend Parkfläche zu haben, ist der Seitenstreifen provisorisch als Parkfläche hergerichtet worden“, verdeutlicht er.

Dieser Straßenabschnitt werde nach Fertigstellung des neuen Baugebietes südlich Ostlandstraße jenseits des Bahnübergangs insgesamt überarbeitet werden. Dann werde die jetzt asphaltierte Parkfläche mit Pflaster neu hergestellt, kündigt Nagel an.

Für die Parkflächen am neuen Kita-Gebäude in Wennebostel bevorzugt die Gemeinde durchgängiges Pflaster. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Parkfläche auf dem eigentlichen Gelände der Kita ist durchgängig gepflastert und wird der Verwaltung zufolge über eine Rigole darunter entwässert. Die gepflasterte Fläche in dieser Ausführung erfülle Anforderungen der Barrierefreiheit im Bereich des öffentlichen Gebäudes, argumentiert die Verwaltung. Gegen Ökopflaster oder breite Fugen dort als Alternativen, wie sie Hauseigentümern oft empfohlen werden, sprechen offenbar die Erfahrungen der Gemeinde: „Sie sind nach einer gewissen Zeit durch Umwelteinflüsse zugesetzt und verdichtet und erzielen langfristig nicht den gewünschten Erfolg“, lässt die Verwaltung abschließend wissen.

Von Ursula Kallenbach