Die Gemeinde stellt für Kinder ein Betreuungsangebot für die Zeit in den Herbstferien auf – Anmeldeschluss für die Eltern ist am Sonntag, 6. September. Die Verwaltung verspricht eine verlässliche Betreuung für Kinder im Grundschulalter und bis zur sechsten Klasse. In der Jugendhalle gibt es Experimente, Spiele und vieles mehr.

Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns beschreibt die Betreuung als ein Entlastungsangebot für berufstätige und allein erziehende Eltern, die keinen Hortplatz für die Kinder haben – und angesichts der Corona-Krise bereits mehr als gebeutelt sind. Das Angebot der Wedemark besteht aus einer Betreuung montags bis freitags von 7.30 bis 16.30 Uhr. Auch Früh- und Spätdienste sind inklusive.

Anmeldungen im Internet bis zum 6. September

Das Anmeldeformular finden interessierte Eltern auf der Website der Gemeinde www.wedemark.de/herbstcamp. Auf Anfrage kann das Team der Jugendpflege das Formular auch postalisch zusenden. Die Gemeinde äußert allerdings deutlich, dass nur vollständig ausgefüllte Dokumente Beachtung finden können, denen ein aktuelle Bescheinigung beiliegt. Die Buchung erfolgt dann per E-Mail an Feriencamp@ Wedemark.de.

Für Kinder, die die fünfte und sechste Klasse besuchen, kostet die Betreuung 95 Euro für jeweils eine Woche. Eltern von Grundschulkindern zahlen 85 Euro, und für Geschwisterkinder errechnet sich ein Preis von 75 Euro. Bei Fragen können Eltern die Mitarbeiter der Gemeindejugendpflege per E-Mail an jugendpflege@wedemark.de sowie unter Telefon (05130) 581482 kontaktieren.

Von Katja Spigiel