Mellendorf

Draußen sommerlich heiß und drinnen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Im Mellendorfer Eisstadion laufen derzeit die Vorbereitungen für die neue Saison.

Am Sonntag, 1. September, öffnet das Stadion an der Straße Am Freizeitpark in Mellendorf erstmals. Ab 9.30 Uhr können Besucher mit Schlittschuhen über die 1800 Quadratmeter große, spiegelglatte Fläche laufen.

Ab dann hat die Eishalle bis zum Ende der Saison am 29. März 2020 täglich geöffnet: montags bis freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie donnerstags und freitags von 14.45 bis 17.30 Uhr, sonnabends und sonntags von 9.30 bis 11.30 Uhr und 14.45 bis 17.30 Uhr. Wenn die Eishockeymannschaft Hannover Scorpions am Sonntag ein Heimspiel hat, schließt die Halle für Besucher bereits um 17 Uhr. Zusätzlich öffnet jeden Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr die Eisdisco mit DJ Kai. In den Ferien und an Feiertagen können Besucher unter der Woche auch nachmittags Schlittschuhlaufen. Dann hat die Eishalle montags bis mittwochs auch von 14.45 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Eislaufen kostet für Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sich vor Ort welche ausleihen. Die Eishalle hält alle Größen parat.

Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet auf www.eisstadion-mellendorf.de.

Von Julia Gödde-Polley