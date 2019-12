Bissendorf

Wenn Weihnachten Langeweile aufkommt, dann ist der Besuch im Richard-Brandt-Heimatmuseum eine Option. Denn das Museum an der Gottfried-August-Bürger-Straße 3 in Bissendorf hat geöffnet – trotz Feiertagen. Am Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. Dezember, steht die Tür jeweils von 15 bis 18 Uhr für Besucher offen.

„Die Ausstellung wird alle verzaubern“, verspricht Museums-Interimsleiter Friedrich Thümler. Das Team präsentiert noch bis Sonntag, 5. Januar, die Sonderausstellung „Engel – nicht nur zur Weihnachtszeit“. „Kommen Sie vorbei, schauen und staunen Sie“, sagt Christa Goldau vom Museumsteam und freut sich auf die Besucher.

Dieser schwebende Engel wirkt eher kindlich und weckt vielleicht Assoziationen zur Biene Maja. Er hat seinen Platz im Ausstellungsraum schon gefunden. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Wer kurz vor dem Jahreswechsel das Museum besuchen möchte, kann dies am Dienstag, 31. Dezember, ebenfalls von 15 bis 18 Uhr tun. Am Mittwoch, 1. Januar, begrüßen die Ehrenamtlichen zur selben Zeit Besucher in den Museumsräumen.

Der Eintritt ist frei. Das Richard-Brandt-Heimatmuseum hat normalerweise sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem können Gruppen einen Termin vereinbaren.

Von Julia Gödde-Polley