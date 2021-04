Elze-Bennemühlen

„Die größten Hürden sind genommen“, sagt Bernhard Orlowski, Kirchenvorstandsvorsitzender der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen. Ende März hat die Gemeinde ein Kirchenradio ins Leben gerufen. Die Initiatoren blicken positiv auf die ersten Wochen zurück.

Pastor Maik Schwarz bekam nach eigenen Angaben im Anschluss an die erste Sendung am Sonntag, 21. März, zahlreiche E-Mails von Gemeindemitgliedern und Zuhörerinnen und Zuhörern. Viele begrüßten das neue Angebot der Kirche. Über die Frequenz UKW 95,1 können Interessierte die Gottesdienste live mitfeiern. Mit dem Angebot möchte Schwarz vor allem Seniorinnen und Senioren mitnehmen, die aufgrund des Infektionsrisikos Gottesdienste seit einem Jahr meiden.

„Wir decken nun das gesamte Gemeindegebiet ab“

„Es ist schön, dass unser Angebot so gut angenommen wird“, sagt Schwarz. Der Start des Radiosenders sei jedoch herausfordernd gewesen. Während der Generalprobe stellten die Gemeindemitglieder fest, dass die empfohlene Sendungsstärke von fünf Watt nur wenige Kilometer weit reichte. Ein Gemeindemitglied, das in Isernhagen lebt, habe den ersten Gottesdienst beispielsweise daher nicht mithören können. Inzwischen ist es der Gemeinde jedoch gelungen, die Sendeleistung anzupassen. „Wir decken nun das gesamte Gebiet der Kirchengemeinde von Sprockhof bis Meitze und von Bennemühlen bis Hohenheide ab“, sagt Wulf-Steffen Pohle, Initiator des Kirchenfunks.

Trotzdem sieht Pastor Schwarz an einigen Stellen noch Verbesserungsbedarf. Hin und wieder sei noch ein Brummen im Hintergrund zuhören. Das liege teilweise aber auch an den Radios selbst. In Autoradios und bei älteren Geräten funktioniere der Empfang am besten, stellen die Initiatoren fest. Meist seien es eher die neueren Geräte, bei denen das Brummen auftrete. Das Problem soll noch behoben werden. Bei einem Überprüfungstermin mit der Bundesnetzagentur haben Techniker noch einige Tipps zur Verbesserung geben können, sagt Pohle.

Abendmahl im Radio – Gemeindemitglieder packten Pakete mit Oblaten

Auch an Ostern übertrug die Kirchengemeinde die Ostergottesdienste live auf ihrem Radiosender. An Gründonnerstag ermöglichten Kirchenvorstand und Pastor den Gemeindemitgliedern dank Radiosender, das Abendmahl zu Hause während des Radiogottesdienstes zu feiern. Dazu packten Helferinnen kleine Pakete mit Oblaten, Weintrauben und je einer Kerze. Tagsüber konnten sich Interessierte die Pakete am Gemeindebüro in Elze abholen. „Das Abendmahl am Radio kam an. Besonders ältere Menschen, die schon lange nicht mehr in die Kirche konnten, hatten die Möglichkeit das Abendmahl zu feiern – ein sehr emotionaler Moment“, sagt Schwarz.

Orlowski freut sich über den Erfolg der ersten übertragenen Gottesdienste. Auch wenn er noch mit kleineren Hürden, gerade im Hinblick auf die Tontechnik und die bevorstehenden Gottesdienste vor der Pfarrscheune und in der Kapelle in Meitze, rechne, ist der Kirchenvorstandsvorsitzende positiv gestimmt:. „Wir freuen uns, dass wir die Gottesdienste in die Häuser der Menschen übertragen“.

Von Leona Passgang