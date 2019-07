Elze

Von 8 bis 11 Uhr steht die Tür zur Bäckerei Springhetti an der Wasserwerkstraße in Elze offen, wie jeden Sonntag eben. Doch der Andrang reicht an diesem Tag zeitweise bis auf die Straße. Der traurige Grund: Es ist der letzte Tag dieses alteingesessenen Handwerksbetriebes. Viele Kunden wollen sich vom Altgewohnten verabschieden. Nicht die Nachfrage und der Umsatz, das wissen sie aus den Vorwochen mit Ankündigungen, haben zu diesem Ende geführt, sondern Personalprobleme. Die Bäckerei muss schließen, weil sie nach zwei kurzfristigen Kündigungen keine Bäcker findet.

Betriebschef Ralf Springhetti und Ehefrau Anette haben Kaffee und Plattenkuchen vorbereitet, weil sie schon ahnten, was sie an diesem Sonntag erwartet. Den Verkaufsraum belegen Elzer Dauerkunden, die diesen Treff der Dorfbevölkerung über Jahre und Jahrzehnte erlebten und pflegten. Der Verein Dorfbild Elze und andere Vereine sind vor Ort, scherzen, es werde weitergehen, aber sie fragen sich auch, was tatsächlich demnächst sein wird.

Eva Jennert bedauert das Ende der alteingesessenen Bäckerei auch für das örtliche DRK: Zu den Blutspendeterminen bezog das Rote Kreuz jeweils 150 frische Brötchen zur Stärkung der Spender. Quelle: Ursula Kallenbach

Inventar soll verkauft werden

Der Betriebschef hatte seine Backstube wie immer verlassen, als die Produktion fertig war. Zum Abschluss habe er außer den Sonntagsbrötchen noch einmal auch die traditionellen Apfel- und Kirschkuchen gebacken, erzählte er am Rande des ungewollten Finales. Im Verkaufsraum standen für die letzten Kunden zum frischen Kaffee Zucker- und Streuselkuchen bereit.

Mit möglichen Interessenten für die Nachfolge – Bäckereien und Filialen – stehe er noch in Gesprächen. Aber es gebe nichts Konkretes zu vermelden, sagte Springhetti. „Wir machen jetzt die Backstube sauber, und dann muss das Inventar verkauft werden“, kündigte er an. Einige Bäcker seien schon vor Ort gewesen. „Sie haben sich was ausgeguckt, und manche Teile sind schon verkauft, den Rest werden wir im Internet anbieten“, so Springhettis Überlegungen. Aber für viele Entscheidungen sei es zu früh. „Es ist alles in der Schwebe“, sagte er. „Man hat sich irgendwie abgefunden, aber so richtig?“ – das sei doch alles sehr schwierig.

„Es war auch ein Treffpunkt“, sagt Doris Mölle aus Elze und bedauert die Aufgabe der Bäckerei Springhetti außerordentlich. Quelle: Ursula Kallenbach

Beruflich muss es weitergehen

Einige nicht verbrauchte, noch verschlossene Säcke mit Rohstoffen für den Backbetrieb kann der Betriebschef zurückgeben an die Lieferanten. Den Rest werde man selber noch verbrauchen. „Die meisten Rohstoffe hatten wir im Hinblick auf die Schließung schon heruntergefahren“, sagte Springhetti. Er hat sich inzwischen schon in seinem erlernten Beruf als Industriemeister für Metall auf eine Stelle in Hannover beworben. Ins wirtschaftliche Nichts fällt das Ehepaar nicht. Anette Springhetti ist beruflich als Verwaltungskraft bei der Polizei beschäftigt und hatte im Verkauf des Bäckereibetriebs nur stundenweise geholfen. Dennoch: Von der Rente trennen das Paar, beide Mitte 50, noch viele Jahre.

Die ersten Entscheidungen über die Weiterbeschäftigung des Verkaufspersonals musste das Paar kurzfristig im Mai treffen, nachdem die beiden angestellten Bäcker unabhängig voneinander ihre berufliche Veränderung angekündigt hatten und eine Nachfolge nicht in Sicht war. Damals wurde die beabsichtigte Aufgabe der Bäckerei in dritter Generation öffentlich gemacht und der letzte Tag auf Sonntag, 14. Juli, festgesetzt.

Von Ursula Kallenbach