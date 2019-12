Berkhof

Es muss ja nicht immer der typische Weihnachtsmarkt sein – mit vielen Buden und jeder Menge Glitzer in der Dunkelheit. In Berkhof ist alles etwas kleiner, aber eben nicht minder gemütlich. Bereits am späten Sonntagmittag strömten die Menschen auf die grüne Wiese, die von der Ortsfeuerwehr gepachtete sogenannte Feuerwehrwiese an der Straße Auf den Raden. „Für uns ist das genau der richtige Rahmen“, sagte Jörn Kahlmeyer, stellvertretender Ortsbrandmeister. „Wir wollen gar nicht größer werden.“

Daher reichen eben auch eine Bratwurstbude, ein überdachter Pavillon für Kaffee und Kuchen sowie ein Kinderkarussell aus. Das konnten Kinder den ganzen Tag über gratis nutzen. „Dank Sponsoren konnten wir für dieses Angebot sorgen“, sagte Kahlmeyer.

Geldbeutel aus Verpackung

An mehreren Ständen konnten die Besucher bummeln und nach Geschenken Ausschau halten. Beispielsweise bei Doreen Kodera, die Hobbykunstwerke anbot. Vorwiegend hatte sie Arbeiten aus Holz im Angebot, aber auch Kurioses wie kleine Geldbeutel aus leeren Schokoladenverpackungen. „Bevor man die in den Müll wirft, kann man damit etwas Nützliches anfangen und kleine Geldbeutel herstellen. So etwas liegt doch aktuell im Trend“, sagte die Resserin. Anne Zickenrott hat genau so etwas gesucht. „Das ist etwas für meinen Enkel. Das bekommt er zu Weihnachten.“

Harter Kern hilft jedes Jahr

Im November hatten die Organisatoren noch einen solchen Kunsthandwerkaussteller gesucht, Kodera folgte dem Aufruf.

„Wir haben einen harten Kern von 20 Leuten. Alle helfen mit Leidenschaft mit“, sagte Kahlmeyer. Wenn man bedenkt, dass die Ortsfeuerwehr 28 aktive Mitglieder hat, dann lässt sich das Engagement guten Gewissens für den gesamten Verein verallgemeinern. Zum harten Kern gehört übrigens auch der Weihnachtsmann, ein guter Freund von Ortsbrandmeister Michael Hartmann. Der Mann im Kostüm ist in jedem Jahr dabei. Diesmal verteilte er nicht nur Geschenke, sondern erhielt als Dankeschön selbst ein Präsent – einen Restaurantgutschein.

Keine Experimente

In diesem Jahr organisierte die Feuerwehr den Weihnachtsmarkt zum 19. Mal. „Natürlich machen wir weiter, freuen uns schon auf unser rundes Bestehen im nächsten Jahr“, sagte Hartmann. Und gibt es zur 20. Auflage eine Erweiterung? „Nein, vielleicht Kleinigkeiten, wir wollen aber unser Flair hier erhalten.“

Von Stephan Hartung