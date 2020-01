Wedemark

Ein attraktives Programm für die Sommerferien vom 26. Juli bis zum 26. August für alle zu Hause gebliebenen Kinder und Jugendlichen: Das will die Gemeindejugendpflege Wedemark auch in diesem Jahr wieder auf die Beine stellen. Vereine, Jugendgruppen, Institutionen und Privatleute sind aufgefordert, Freizeitangebote zu kreieren und vor allem auch dem Rathaus zu melden. Das Angebot soll optimiert werden, gibt Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel als Ziel aus.

„Auch in diesem Jahr möchte die Jugendpflege Kindern und Jugendlichen ermöglichen, mit einem attraktiven Programm unvergessliche Sommerferien in der Wedemark zu verbringen“, kündigt die Gemeindejugendpflegerin der Wedemark, Ellen Bruns, an. „Zur Unterstützung können wir noch viele kreative Vorschläge und Ideen aus allen Teilen der Wedemark gebrauchen.“

Gemeinde Wedemark unterstützt Ferienangebote für Kinder

Bruns bittet alle Vereine, Institutionen, Privatleute und Organisationen, tolle eigene Angebote zu entwickeln und der Jugendpflege zu melden. In den vergangenen Jahren stachen etwa Reiten, Schnorcheln, Kochangebote und Tagesausflüge bis hin zu Inlinerhockey heraus – eine immense Bandbreite. Bruns Mitarbeiter stünden bei der Umsetzung unterstützend zur Seite, ergänzt die Gemeindejugendpflegerin. „Für einzelne Aktionen ist sogar eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde möglich“, macht sie deutlich. Die Voraussetzungen dafür erläutert sie gern persönlich.

Ellen Bruns und die Jugendpflege sind unter Telefon (0 51 30) 58 14 82, per E-Mail an jugendpflege@wedemark.de und im Rathaus, Fritz-Sennheiser-Platz 1, Zimmer E.18, in Mellendorf erreichbar.

Von Sven Warnecke