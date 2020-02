Mellendorf

Die Berthold-Otto-Schule ( BOS) läuft im Sommer aus. Doch wie werden die Räume an der Straße Gilborn in Mellendorf künftig genutzt? Dazu laufen derzeit die Planungen bei der Gemeindeverwaltung.

Fest steht: Die in dem Gebäude befindliche Kita Wederacker bekommt einen zusätzlichen Raum. Das berichtet Gemeindesprecher Ewald Nagel auf Anfrage. Der Platz soll für eine Ausgabenküche genutzt werden. Dafür sei jedoch ein Umbau notwendig.

Neues Archiv kommt ins MGH

Gleiches gilt für das Archiv, das die Kommune einrichten will. „Ein Raum wird tatsächlich das Archiv“, bestätigt Nagel. Einen konkreten Zeitplan gebe es jedoch nicht. Damit dort Material aus der Geschichte der Wedemark gelagert werden kann, müsse zuvor unter anderem eine Belüftung eingebaut werden. Seit der Gründung der Gemeinde im Jahr 1974 gibt es keinen Ort, an dem historisches Material aus der Kommune gesammelt wird. Die Historische Arbeitsgemeinschaft Wedemark hatte deshalb Bürgermeister Helge Zychlinski im vergangenen Jahr einen offenen Brief überreicht, in dem die Mitglieder die Einrichtung eines Archives fordern.

Auch für die restlichen Räume, die bisher von der Förderschule Lernen genutzt werden, ist das Interesse groß: Fast täglich gebe es im Rathaus neue Interessenten, sagt der Gemeindesprecher. Gruppen und Vereine wittern die Chance, den frei werdenden Platz nutzen zu können. Doch wann genau die Gemeinde alle Räume von der Schule übernimmt, ist unklar. Derzeit seien die detaillierten Planungen schwierig, weil die Räume noch genutzt werden. Die notwendigen Umbauarbeiten könnten frühestens im Sommer starten – so lange existiert die Berthold-Otto-Schule noch.

Noch nutzt BOS sechs Räume

Bis dahin sind von der Schule weiter sechs Unterrichts- und Fachräume im Obergeschoss belegt, bestätigt der kommissarische Schulleiter Günter Brauer. Drei Lehrer sind noch bis Sommer im Einsatz, als Förderpädagogen arbeiten sie aber stundenweise in anderen Schulen in der Wedemark. Denn die jetzt auslaufende letzte BOS-Klasse zählt nur noch acht Schüler, berichtet Brauer. Für diese Jugendlichen sei vorgesorgt, teils mit weiterer Beschulung, teils mit Lehrstellen. Der kommissarische BOS-Leiter möchte in die Schule Unter den Eichen wechseln, ebenfalls am Gilborn.

Kulturverein bietet Regie an

Wer in der BOS am Ende wirklich in die frei werdenden Räume darf und zu welchen Zeiten, steht noch nicht fest. „Wir sind mit allen in Gesprächen“, berichtet Nagel. So auch mit dem neu gegründeten Verein „Bürgerinitiative Offene Kultur Werkstatt Wedemark“. Der Verein hat der Gemeinde angeboten, die Kunst- und Werkräume im Erdgeschoss in seine Regie zu übernehmen, die Geräte und Maschinen – das Inventar ist überwiegend im Eigentum der Gemeinde – zu warten und selbst um weitere Geräte zu ergänzen.

Der Vereinsvorstand hatte nach eigenen Angaben bereits ein Gespräch mit der Ersten Gemeinderätin Susanne Schönemeier. „Wir sind in Vertragsverhandlungen, aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern“, hält der Gemeindesprecher fest. Der Kulturverein geht davon aus, dass er ab den Sommerferien Zugang erhält. Der Leiter der Freiwilligenagentur im MGH, Daniel Diedrich, ist in der Zwischenzeit Ansprechpartner für die Vereinsaktiven. Vertragliche Regelungen, dazu gehören auch versicherungsrechtliche Fragen, werden jedenfalls auf sich warten lassen, bis die neue Juristin in der Gemeindeverwaltung voraussichtlich ab April ihre Arbeit aufgenommen hat.

Von Julia Gödde-Polley und Ursula Kallenbach