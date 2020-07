Wedemark

Die Wedemark besitzt als Kommune drei Tochtergesellschaften oder ist an ihnen beteiligt. Namentlich sind das die Gemeindewerke, die für Strom- und Gasversorgung zuständig sind, und zu 51 Prozent zum Avacon-Konzern gehören. Die Abwasser- sowie auch die Bau- und Entwicklungsgesellschaft sind indes beides jeweils hundertprozentige Töchter der Kommune. Alle drei Gesellschaften haben im vergangenen Jahr kräftig Geld in die Kasse der Gemeinde gespült. Immerhin stehen gut 1,112 Millionen Euro zu Buche. Dieses Ergebnis hat nun Bürgermeister Helge Zychlinski präsentiert.

Dabei erinnerte der Verwaltungschef daran, dass sich die Gemeinde bei den Gründungen damals anders aufgestellt und „neue Wege gegangen“ sei. Bereits 2009 habe die Kommune mit dem Auslaufen der Konzessionsverträge die Chance ergriffen, um gemeinsam mit der Avacon die Gemeindewerke Wedemark – kurz GWW – ins Leben zu rufen. Das Tochterunternehmen habe zunächst für knapp 30 Millionen Euro das Strom- sowie Gasnetz in der Wedemark erworben und als nächsten Schritt an den Energiekonzern verpachtet. Seither teilen sich die Gemeinde und Avacon die Gewinne anteilig, erläutert Zychlinski.

Von Gewinnen sollen alle Bürger profitieren

Doch nicht etwa, um sich als Kommune zu bereichern, unterstreicht der Bürgermeister. Die Gewinne kommen den Bürgern der Wedemark direkt zugute. Denn so habe die Gemeinde etwa die Chance, Einfluss auf den Strom- und Gaspreis zu nehmen. Mehr noch: Die Einnahmen werden auch in Bildung und Straßen investiert, betont Zychlinski.

Die Präsentation der Bilanz nutzte der Verwaltungschef auch, um den Nachfolger von Geschäftsführer Christian Bruns vorzustellen. Seit dem 1. Juli zeichnet Max Hüsken für die GWW verantwortlich. Der 34-Jährige ist parallel zu dem neuen Geschäftsführerposten als Teamleiter für Gebäude- und Flächenbewirtschaftung im Wedemärker Rathaus aktiv.

Doch die Gemeindewerke beliefern die Bürger nicht nur mit Energie. Daneben sollen sie Zychlinskis Angaben zufolge auch „Leuchtturmprojekte“ in der Wedemark fördern. Jahr für Jahr wurden etwa Fotovoltaikanlage auf öffentlichen Gebäuden installiert. Seit der Gründung vor elf Jahren flossen aus den Gewinnen stolze 3,165 Millionen Euro in die kommunale Kasse.

In Abwasserbeseitigung muss viel Geld investiert werden

In die Abwasserbeseitigung und das Klärwerk in Bissendorf muss die Wedemärker Abwasser Gesellschaft viel Geld investieren. Quelle: Gemeinde Wedemark

Die Tochter für die Abwasserbeseitigung – WAG – ist wesentlich jünger. Sie wurde erst 2015 gegründet. Seither muss viel Geld in die Kanäle und Kläranlagen in Bissendorf und Resse investiert werden. Wie Geschäftsführer Henning Luttermann einräumt, hatte der vormalige Entsorger in den letzten Jahren seiner Tätigkeit nicht mehr allzu viel Geld in die Instandhaltung des Leitungsnetzes investiert. „Die waren wie Tropfsteinhöhlen“, beschreibt er den Zustand der Kanalisation.

Derzeit sei man dabei, den entstandenen Sanierungsstau abzubauen, betont Luttermann. Die nicht unerheblichen Bemühungen seien derzeit und auch noch in naher Zukunft auf dem Klärwerksgelände in Bissendorf zu sehen, sagt er. Doch auch die gut 160 Kilometer langen Schmutzwasserleitungen sowie die 74 Pumpwerke im Gemeindegebiet erfordern viel Arbeit.

Tochter soll Einfluss auf Grundstückspreise nehmen

Noch jünger ist die Bau- und Entwicklungsgesellschaft – BEG. Sie wurde 2016 gegründet und hat nach Angaben Zychlinskis die Aufgabe, kommunales Bauland zu entwickeln und parallel für eine „nachhaltige Ortsentwicklung“ zu sorgen. Mehr noch, die Gesellschaft trägt so auch dazu bei, die Baulandpreise auf einem möglichst normalen Level zu halten und Spekulanten außen vor zu lassen, erläutert der Bürgermeister, der qua Amtes neben Susanne Bischoff Geschäftsführer ist. „Wir wirken massiv dämpfend auf die Grundstückspreise ein.“

Als Schwerpunkte der Arbeit im vergangenen Jahr listet Zychlinski etwa die Entwicklung des Baugebiets Diersrahe inklusive sozialen Wohnungsbau in Bissendorf auf. Doch auch die im Bau befindliche Seniorenwohnanlage Alte Festwiese in Elze zählt er dazu. Er rechnet dort nach dem Richtfest in diesem Sommer mit dem Einzug der ersten Menschen Anfang 2021. Ihm ist auch wichtig zu unterstreichen, dass die „ Wedemark ein Wohnort für alle Bevölkerungsgruppen bleibt“.

Erklärtes Ziel: Keine Chance für Spekulanten

Und es gibt noch viel zu tun für die BEG. Neben der Entwicklung neuer Baugebiete etwa Auf dem Raden in Berkhof liegt in Wennebostel an der Ostlandstraße der Schwerpunkt auf Reihenhäusern. Zychlinski bezeichnet diese Art von Wohnbebauung als „interessantes Spektrum“. Denn mit dieser Variante könnten sich auch Mittelstandsfamilien den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen.

Allein die Bau- und Entwicklungsgesellschaft trug mit 876.000 Euro zum Gesamtergebnis der drei kommunalen Töchter bei. „Das tut den Gemeindefinanzen gut“, betont Zychlinski. Davon würden allerdings gut 500.000 Euro für den Erwerb weiterer Grundstücke in naher Zukunft verwendet. Am Neuen Hessenweg in Gailhof ist die BEG bereits aktiv geworden.

Zychlinski zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass das Projekt Gewerbegebiet Neuer Hessenweg trotz der Proteste speziell von Anliegern aus Gailhof und Meitze bei einem Satzungsbeschluss des Rates in Kürze gestartet werden könne. Seinen Angaben zufolge hätten sich in der Wirtschaftsförderung bereits viele interessierte Wedemärker Mittelständler um ein Grundstück beworben. „Es gibt eine lange Liste“, betont der Verwaltungschef.

Von Sven Warnecke