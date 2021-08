Mellendorf

Wer im Sommer die Kunst des Eislaufens erlernen will, hat bisher weite Wege aus der Wedemark in Kauf nehmen müssen. Die einzigen Stätten dafür gibt es in Hamburg, Braunlage und Bad Sachsa. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders – auch in Mellendorf. Die Betreiber der Hus-de-Groot-Arena um Ingo Haselbacher hatten sich auch angesichts ihrer Fotovoltaikanlage auf dem Dach entschieden, die Eisfläche nicht abschmelzen zu lassen.

In der Arena haben nun 18 Kinder beim ersten Sommerferiencamp das Eiskunstlaufen geübt. Dafür hatte Cheftrainerin Katja Bögelsack sechs Tage auf dem Eis und zusätzliches Athletiktraining eingeplant. Auf dem Eis standen Sprünge und Pirouetten sowie Schritte und Improvisation auf dem Programm. Zudem wurde an Schnelligkeit, Kondition und Flexibilität gearbeitet. Unterstützt wurde die Trainerin von Philine Heinze und Irina Spakowski.

Zur Erinnerung erhielten die Eiskunstläuferinnen – ausschließlich Mädchen hatten am Camp teilgenommen – von Sabine Warendorf und Sarah Sickau selbst geschneiderte Taschen für Accessoires. Wer ebenfalls Interesse daran hat, die Kunst auf den Kufen zu erlernen und zwischen vier und sechs Jahren alt ist, kann sich per E-Mail an katja.boegelsack@esc-wedemark-scorpions.de melden.

