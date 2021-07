Brelingen

„Aus lizenzrechtlichen Gründen können wir den Filmtitel hier nicht mitteilen“, entschuldigt sich Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel. Dennoch kündigt die Verwaltung beim Sommerkino „Unterm Schauer“ für Freitag und Sonnabend, 16. und 17. Juli, zwei Filmhits aus dem vergangenen Jahr an. Damit soll auch in Brelingen ein wenig Normalität zurückkehren.

Zum Auftakt können die Zuschauer um 21.30 Uhr – Einlass ab 21 Uhr – eine Filmkomödie an der Hauptstraße 44 in Brelingen sehen. Darin geht es um Georg, der seine Frau Doris mit der jungen Doktorandin Laura betrogen hat. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert steht die Ehe vor dem aus. Es bleibt ein Scherbenhaufen zurück. Georg ist genervt von den Wünschen der Noch-Ehefrau nach Trennungstherapie und Ansprüchen der Geliebten. Während das Liebesglück des untreuen Ehemanns immer mehr zum Desaster wird, fängt die betrogene Doris die neue Freiheit immer mehr zu schätzen und das eigene Leben zu genießen.

Sommerkino zeigt zwei Filme

Einen Tag später folgt zur gleichen Zeit eine Tragikomödie. Dabei muss ein Sohn miterleben, wie sein Vater immer mehr zu einer Nervensäge mutiert, die mit sich, der Welt und dem Alter über Kreuz liegt. Es ist eigentlich ein trauriger Film mit komischen Menschen, aber am Ende ist Licht: Es kommen dann alle wieder ins Reine mit der Welt, mit dem Älterwerden und der Veränderung. Sogar mit der Digitalisierung, obwohl alle Protagonisten schließlich einsehen müssen, dass es Dinge gibt, die man online nicht erledigen kann.

Die Filme werden „Unterm Schauer“ an der Hauptstraße 44 in Brelingen gezeigt. Der Eintritt kostet jeweils fünf Euro. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter www.adticket.de im Internet.

Die Filmtitel erfahren Interessierte aber mit einer E-Mail an kino@wedemark.de. Am Abend gelten die üblichen Corona-Regeln: Handhygiene, Abstandsregel und eine Maske ab 50 Personen sind verpflichtend, sagt Nagel.

Von Sven Warnecke