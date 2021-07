Bissendorf

Die Kirchengemeinden St. Michaelis Bissendorf und Kapernaum Resse richten wieder ihre Sommerkirche aus. Noch bis zum 29. August gibt es jeden Sonntag ab 11 Uhr Gottesdienste an wechselnden Orten unter dem Motto „Hoffnungswege“. Start war am vergangenen Sonntag in Resse.

„In diesen Zeiten brauchen wir Hoffnungsgeschichten, um auftanken zu können“, sagt Lektorin Ute Alfeis. „In diesem Sommer herrscht noch immer keine Normalität, und doch freuen wir uns auf die Gemeinschaft im Gottesdienst“, ergänzt Pastorin Wibke Lonkwitz.

Weiter geht die Sommerkirche, Abschluss in Bissendorf

Diese werden auch an der Christophoruskirche und in Scherenbostel gefeiert. „Mich freut besonders, dass nun wieder unter freiem Himmel gesungen werden darf“, sagt Lektorin Elisabeth Wöbse, die mit ihrer Kollegin Ira Wilkens nach Bissendorf-Wietze einlädt.

Neben Organisten werden Posaunenspieler die Gottesdienste musikalisch begleiten. Die nächsten Gottesdienste unter freiem Himmel finden am Sonntag, 1. August, hinter der Schule in Scherenbostel, am 8. August vor dem Gemeindehaus in Bissendorf, am 15. August an der Kapernaumkirche Resse und am 22. August unterm Glockenturm in Bissendorf-Wietze statt.

Am 29. August endet die Reihe an der St. Michaelis-Kirche in Bissendorf. Ein Team aus Ehrenamtlichen kümmert sich um Bänke, Technik und Gestaltung. Nach aktuellem Stand wird um eine Mund-Nasen-Bedeckung überall da gebeten, wo die Abstände schwer zu beachten sind. Bei schlechterem Wetter sollten die Teilnehmer einen Regenschirm mitbringen.

Von Stephan Hartung