Wedemark

Austausch mit Institutionen, Firmen und Vereinen: Bürgermeister Helge Zychlinski ist im Sommer wieder unterwegs in der Wedemark. Bei jedem Besuch will der Bürgermeister zunächst zuhören und dann die Frage stellen: „Was kann die Gemeinde für Sie tun, und was können Sie für die Gemeinde tun?“

Los geht die Sommertour am Dienstag, 16. Juli, um 12 Uhr. An diesem Tag besucht Zychlinski ab 12 Uhr die Spedition Ebeling in Gailhof. Zu dem circa zweistündigen Austausch sind auch interessierte Wedemärker eingeladen. Bürger können sich ab sofort unter Angabe ihrer Adresse und Telefonnummer per E-Mail an vorstandsbuero@wedemark.de sowie unter Telefon (05130) 581220 melden. Unter allen lost die Gemeinde aus, wer teilnehmen darf.

Von Julia Gödde-Polley