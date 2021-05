Mellendorf

Das soziale Kaufhaus „fast geschenkt“ in Mellendorf geht wieder an den Start. Ab Montag, 17. Mai, will die gemeinnützige Einrichtung mit Click and Meet unter Corona-Bedingungen öffnen. Für Kunden ist der Laden mit gebrauchter Kleidung, Haushaltswaren und Büchern seit dem 16. Dezember geschlossen. Deshalb können Wedemärker dort derzeit auch keine Sachspenden abgeben.

Bereits im Corona-Jahr 2020 war das Kaufhaus zwei Monate dicht, berichtete die Vorsitzende des Trägervereins Treffpunkt „fast geschenkt“, Regina Niehoff. „Das hatten wir finanziell noch abgedeckt.“ Aber infolge der Pandemie war der Verein wegen fehlender Einnahmen seit Dezember auf Spenden angewiesen, um Miete und laufende Kosten zu bedienen, und richtete einen Hilferuf an die Gemeinde. „Ab Mai wäre es nicht mehr gegangen“, sagte Niehoff. „Die Gemeinde hat uns mit der Miete – insgesamt mit 2780 Euro – unterstützt“. Zuvor hatte schon eine Privatperson 2000 Euro gespendet.

Vor Corona war der Verein gut gestellt

Dass der Verein Hilfe braucht, war bislang nicht der Normalfall. „Es gibt immer eine große Anzahl von Sachspenden zum Verkauf. Geldspenden hatten wir bisher nicht nötig. Im Gegenteil, wir haben in jedem Jahr an andere soziale Projekte gespendet, etwa an die Hospizarbeit oder an das Familienzentrum der evangelischen Kirche Mellendorf“, machte die Vorsitzende deutlich. Als Einnahmen kamen die Erlöse aus dem Verkauf in die Kasse: je Jacke, Rock oder Babyausstattung zwischen einem und fünf Euro.

Das Kaufhaus wird dringend benötigt

Famila-Leiter Jens Luxat freut sich, dass er das soziale Kaufhaus mit dem Trägerverein „fast geschenkt“ unterstützen kann. Die Vorsitzende Regina Niehoff hat nun eine Sorge weniger. Quelle: Ursula Kallenbach

Eine aktuelle Spende vom Famila-Markt Mellendorf über 1500 Euro hilft nun noch einmal weiter, aufgestockt um 500 Euro von der Gemeinde Wedemark. Für Famila-Leiter Jens Luxat und Bürgermeister Helge Zychlinski hat der jährliche Scheck für einen guten Zweck aus dem Famila-Markt schon Tradition. „Famila fragt immer nach, was lokal dringend vonnöten ist“, sagte Zychlinski beim Ortstermin beim Überbringen der guten Nachricht an „fast geschenkt“. Auch seine Familie habe schon gebrauchte Sachen beim sozialen Kaufhaus abgegeben, erzählte Luxat. Das Kaufhaus werde dringend benötigt, unterstrich Zychlinski. Es gebe viele Menschen auch in der Wedemark, die auf das soziale Einkaufen angewiesen seien. „Und die ökologische Seite wird uns allen jetzt stärker bewusst. Es geht auch um sinnvolles Recycling.“

Die 25 Mitglieder sind auch die Akteure Vorläufer für das jetzige soziale Kaufhaus in Mellendorf war eine ehrenamtlich betriebene, beengte Kleiderkammer im Untergeschoss des ehemaligen Schulamtes Am Sande. Die Initiative, eine Abgabestelle für getragene Bekleidung in der Wedemark zu schaffen, hatte die damalige Frauenbeauftragte der Gemeinde ergriffen, Regina Niehoff. 2009 wurde ein neuer Standort an der Bissendorfer Straße 32 gefunden. Das soziale Kaufhaus dort öffnete im November 2009, wurde zunächst jedoch nicht als eigenständiger Verein geführt. Damals setzte die Lebenshilfe Wedemark ihre Unterschrift unter den unbefristeten Mietvertrag. Der Träger des Kaufhauses mit sozialer Verpflichtung ist der Verein Treffpunkt „fast geschenkt“, eingetragener Verein seit 30. März 2017. Seit April 2017 ist er auch als gemeinnützig anerkannt. Die Mitglieder sind gleichzeitig die ehrenamtlichen Helfer im Betrieb des Kaufhauses: 24 Frauen und ein Mann. Bei Öffnung ist das Kaufhaus erreichbar unter Telefon (05130) 9751201. Auskunft gibt aber auch die Freiwilligenagentur Wedemark, Telefon (05130) 581342 oder 9744511. uc

Gut sortiert mit tragbarer Mode ist das soziale Kaufhaus. Alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sind auch während der Schließungen wegen Corona bei der Stange geblieben. Quelle: Ursula Kallenbach

Mitarbeiterinnen machen weiter

Die jüngste Spende stellt die Miete und weitere Verpflichtungen für Mai sicher. „Außerdem hat unser Steuerberater Überbrückungshilfen aus Corona-Zuschüssen beantragt für demnächst. Bis Ende Juni müssen wir uns nun keine Sorgen machen“, stellte Niehoff bei dem Treffen vor dem Kaufhaus fest. „Wir schaffen das, wir kommen weiter.“ Alle Frauen, die sich ehrenamtlich im Kaufhaus engagieren, seien über die Schließung bei der Stange geblieben und hätten bereits für die Öffnung unter Click and Meet zugesagt. „Natürlich müssen wir das gut organisieren im Laden.“

Kunden müssen für einen Besuch vorab einen Termin machen, einen aktuellen Schnelltest mitbringen und ihre Adressen hinterlassen. Die Anzahl der Personen in den Räumen wird begrenzt. Für die Abgabe von gebrauchten Sachen wird eine Gelegenheit vor dem Kaufhaus eingerichtet. Telefonisch sind Reservierungen unter (05130) 9751201 während der Öffnungszeiten möglich: montags, donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr, dienstags von 15 bis 18 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr. Mittwochs werden zudem auch Sachspenden angenommen.

Von Ursula Kallenbach