Mellendorf

Nach fünf Monaten Schließung wegen der Corona-Beschränkungen öffnet der Treffpunkt „fast geschenkt“ an der Bissendorfer Straße 32 in Mellendorf am Montag, 17. Mai, wieder seine Türen. Das kündigte der gemeinnützige Betreiberverein des Sozialen Kaufhauses an. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen freuten sich schon sehr auf das Wiedersehen mit den vielen Stammkunden. Nur dank Geldspenden ist der Laden zwischenzeitlich zu halten gewesen.

Wer für wenig Geld einkaufen möchte, muss jedoch einen Nachweis über einen aktuellen negativen Corona-Test, eine vollständige Impfung oder über seine Genesung vorweisen. Außerdem werden zum Zwecke der Nachverfolgung die Daten der Kundinnen und Kunden notiert, und diese dürfen das Geschäft nur mit Maske betreten. Es sind nur drei Personen zur gleichen Zeit in den Räumen zugelassen.

Die Annahme von Spenden erfolgt mittwochs von 15 bis 17 Uhr vor den Geschäftsräumen. Ansonsten ist der Treffpunkt montags, donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr sowie Dienstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Frank Walter