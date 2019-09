Mellendorf

Unter dem Motto „Überall sicher sein!“ hat das Land Niedersachsen zusammen mit dem Kinderschutzbund in diesem Jahr das Kinderpflegeheim in Mellendorf ausgezeichnet – für sein Engagement für Kinderrechte und deren Schutz. Die Einrichtung kann sich über den zweiten Platz beim diesjährigen Kinder-haben-Rechte-Preis und 4000 Euro freuen. Das Pflegeheim landete hinter dem Christophorus-Werk aus Lingen.

Niedersachsen Sozialministerin Carola Reimann übergab die Auszeichnung in Hannover an die Preisträger. „Mit dem Kinder-haben-Rechte-Preis wollen wir die Öffentlichkeit für die Wichtigkeit von Kinderschutz und Kinderrechten sensibilisieren“, betonte sich am Weltkindertag. „Kinder brauchen sichere Strukturen. Deshalb haben wir in diesem Jahr vor allem Einrichtungen, Vereine und Organisationen gesucht, die Maßnahmen zur Prävention von Gewalt, Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung entwickeln.“

Beteiligung beugt Gewalt vor

Der Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes Niedersachsen, Johannes Schmidt hob hervor: „Die Beteiligung von Kindern und Beschwerdemöglichkeiten ohne Hürden gerade in der Jugendhilfe und im Verein beugen Gewalt vor, denn wer seine Rechte kennt, kann sie auch einfordern. Wir haben hier super Beispiele für einen aktiven Kinderschutz.“

Das Kinderpflegeheim Mellendorf ist seit 1952 ein familiär geführtes Haus, das bei der Eingliederung hilft. Die Einrichtung hat sich auf die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit schweren Mehrfachbehinderungen spezialisiert. Die Förderung von Vorschulkindern in Kleingruppen, die Wahrnehmung der Schulpflicht oder die Teilnahme am Arbeitsleben im Rahmen der Tagesförderstätte gehören ebenso zum Alltag im Kinderpflegeheim wie eine abwechslungsreiche Freizeit. 24 Kinder und Jugendliche sowie zwölf Erwachsene haben im Pflegeheim ein Zuhause. Es hat ein Beteiligungs- und Beschwerdemanagement eingeführt und wurde dafür von der Jury mit dem zweiten Platz beim Kinder-haben-Rechte-Preis belohnt.

Kinder sind bei Verleihung dabei

Bei der Verleihung im GOP in Hannover waren auch die Kinder und Jugendlichen aus dem Haus in Mellendorf dabei – und freuten sich über das bunte Programm und die artistischen Showeinlagen.

Seit 2008 sucht die Jury des Kinder-haben-Rechte-Preis jährlich Einrichtungen und Initiativen, die sich für die Rechte von Kindern einsetzen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier