Die Sparkasse Hannover reduziert ihr Personal an Bargeldkassen. Das hat auch Auswirkungen auf die Filiale in Mellendorf. Aktuell hat der Standort in der Wedemark noch eine Kasse, an der Kunden Bargeldanliegen erledigen können. Doch das ändert sich. Standorte sollen nach Angaben des Unternehmens jedoch nicht geschlossen werden.