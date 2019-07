Mellendorf

Im Spaßbad Wedemark gibt es während der Sommerferien eine Karte, die für den gesamten Zeitraum gilt. Damit kommen Freibadbesucher günstiger in das Schwimmbad in Mellendorf. „In diesen sechs Wochen sind Inhaber berechtigt, das Spaßbad unbegrenzt häufig zu nutzen“, heißt es in einer Mitteilung der Betreibergesellschaft Sport und Freizeit. So soll Familien, die nicht in den Urlaub fahren, ein kostengünstiges Sommervergnügen in der Heimat ermöglicht werden.

Die Karte kostet für Erwachsene 45 Euro, Kinder zahlen 30 Euro. Familien erhalten eine Ferienkarte für 65 Euro. Regulär kostet eine Einzelkarte 3,50 Euro (ermäßigt 2,50 Euro).Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon (05130) 95940.

Von Julia Gödde-Polley