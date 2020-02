Ist die Granate gefährlich oder nicht? Diese Frage hat die Polizei Wedemark am Sonnabend mehrere Stunden in Atem gehalten. Spaziergänger hatten die Ermittler nach dem Fund in Elze alarmiert.

Ein Spaziergänger hat am Sonnabend eine Granate in der Verlängerung der Straße Am Bahndamm in Elze gefunden. Quelle: privat