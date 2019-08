Gailhof

Das Unternehmen Ebeling Logistik darf in seinen Hallen ab sofort Bioware lagern und kommissionieren. Die Prüfgesellschaft Ökologischer Landbau hat der Spedition das entsprechende Bio-Siegel verliehen.

Getrennte Lagerung

Um den Bio-Status der Ware zu gewährleisten müsse das Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, heißt es in einer Mitteilung. Die Spedition müsse unter anderem Erzeugnisse aus ökologischer Landwirtschaft getrennt von konventionellen Erzeugnissen aufbewahren. Dafür hat die Firma an der Zentrale in Gailhof in der neuen Halle 5 die Möglichkeiten geschaffen. Diese wurde im April fertig und ist mehr als 8000 Quadratmeter groß. Insgesamt verfügt Ebeling Logistik jetzt über circa 100.000 Stellplätze für Paletten auf dem Firmengelände. „Wir freuen uns, dass wir als Logistik-Dienstleister mit dem Bio-Siegel unsere Angebotspalette erweitern können“, sagt Geschäftsführer Georg Ebeling.

