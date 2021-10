Mellendorf

Autofahrer aufgepasst: Die Gemeinde Wedemark kündigt eine Vollsperrung der Wedemarkstraße in Mellendorf – der Ortsdurchfahrt – für Dienstag, 2. November, an. Nach Auskunft von Rathaussprecher Magnus Wurm ist der Abschnitt der Landesstraße 310 zwischen der sogenannten Stucke-Kreuzung und der Schaumburger Straße betroffen.

Seinen Angaben zufolge müssen dort zwei Eichen gefällt werden. Aus diesem Grund wird die Strecke von etwa 8.30 bis 14 Uhr gesperrt. Eine Umleitung führt ab der Stucke-Kreuzung über den Hellendorfer Kirchweg bis zum Rathaus und von dort über Ortsriede und Schaumburger Straße weiter zurück zur Wedemarkstraße. In der Gegenrichtung verläuft die Umleitung analog. Schon jetzt sorgt eine temporäre Baustellenampel in Höhe des Hessenwegs in Gailhof für regelmäßige Staus auf der L 310.

Eichen von Brandkrustenpilz befallen

Für Anlieger bleibt die Wedemarkstraße indes bis zur Einmündung der Straße Am Langen Felde während der Fällarbeiten befahrbar. Wurms Angaben zufolge hatten Mitarbeiter der Straßenmeisterei Berenbostel bei den regelmäßigen Kontrollen festgestellt, dass zwei Eichen in Höhe der Fleischerei beziehungsweise an der Ecke zur Stargarder Straße mit dem Brandkrustenpilz befallen sind. Dieser Schädling „zählt zu den gefährlichsten holzabbauenden Pilzarten“, sagt der Gemeindesprecher. Diese würden die Standsicherheit der beiden Bäume derart gefährden, dass nur eine Fällung übrig bleibe.

Dafür wurde nun von der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ein spezialisiertes Unternehmen beauftragt. Die anfallenden Kosten trägt das Land Niedersachsen.

Von Sven Warnecke