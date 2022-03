Hellendorf

Der Bahnübergang an der Meitzer Straße in Hellendorf wird von Montag, 21. März, bis Dienstag, 19. April, gesperrt. Der Grund sind nach Auskunft von Bürgermeistereferent Magnus Wurm von der Deutschen Bahn kurzfristig angekündigte dringende Arbeiten an der Schrankenanlage.

Hellendorfs Ortsbürgermeister Carsten Wandke bezeichnete die Sperrung auf Nachfrage als sehr ärgerlich. Die Strecke über die Meitzer Straße sei für die Menschen aus dem Ort die kürzeste Verbindung zur Autobahn, deshalb gerade für Berufspendlern wichtig und nicht nur bei ihnen wegen der vergleichsweise kurzen Schrankenschließzeiten beliebt. Wer in den nächsten Wochen die Bahnlinie kreuzen möchte, muss nun auf die Bahnübergänge in Elze oder an der Wedemarkstraße in Mellendorf ausweichen. An Letzterer staut sich der Verkehr regelmäßig.