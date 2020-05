Bissendorf

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher hat sich in der Nacht zum Sonnabend unerlaubt die Autoschlüssel seiner Mutter „geliehen“. Anschließend unternahm er nach Polizeiangaben gemeinsam mit seiner Freundin eine nächtliche Spritztour. Einer Streifenwagenbesatzung fiel der Opel schließlich auf dem Westerfeldweg in Bissendorf auf. Die Beamten stoppten das Auto. Bei der Kontrolle stellten sie dann fest, dass der Fahrer schon altersbedingt keinen Führerschein haben konnte, teilte der Polizeisprecher am Sonntag mit. Die Folge: ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Diebe stehlen Fahrrad

Die Polizei Wedemark sucht zudem Unbekannte, die zwischen Mittwoch etwa 10 Uhr und Freitag gegen 16 Uhr in Bissendorf ein Fahrrad gestohlen haben. Das Herrenrad der Marke Scott Contessa stand abgeschlossen im Garten eines Hauses an der Wilseder Straße.

Hinweise erbittet die Polizei in Mellendorf, Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

