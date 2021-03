Mellendorf

Erdbeeren, Erbsen und bunte Schmetterlinge: Im dritten Onlinekindergottesdienst der evangelisch-lutherischen St.-Georg-Kirchengemeinde Mellendorf am Sonntag, 7. März, geht es um einen verwilderten Garten. Zwei Kinder wollen ihn wieder schön herrichten. Was sie als kleine Schöpfer planen und worauf es bei einem Garten ankommt, erzählt Melanie Preuschoff in einem liebevoll kreierten Video.

Es ist ab Sonntag auf der Homepage der Kirchengemeinde auf www.kirche-mellendorf.de abrufbar. Außerdem gibt es auch wieder eine spannende Bastelaufgabe.

Von Frank Walter