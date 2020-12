Brelingen

Gleich fünf Gottesdienste zu Heiligabend hatte die evangelische Kirchengemeinde St. Martini in Brelingen und Negenborn feiern wollen. Diese sind nun abgesagt, die Gemeinde reagierte damit wie andere im Kirchenkreis auf die Corona-Pandemie. Der Kirchenvorstand und Pastorin Debora Becker haben sich nun eine Alternative überlegt: Um möglichst vielen Menschen den Gottesdienst ins Haus zu bringen, wird am 24. Dezember ab 16.30 Uhr ein Heiligabend-Gottesdienst aus der Brelinger Kirche live im Internet übertragen. Zuvor gibt es bereits ab 15 Uhr einen Gottesdienst im Internet für Kinder. Wer es lieber analog mag, kann sich einen Gottesdienst als Ausdruck abholen.

Pastorin: „Ich glaube, das wird schön“

Den zu streamenden Heiligabend-Gottesdienst hat die Pastorin mit „Stille Nacht“ überschrieben. Dank der Beteiligung einiger Bläser aus dem Posaunenchor, einer kleinen Sängergruppe aus dem Kirchenchor sowie der Kirchenorgel wird er auch viel Musik enthalten. „Ich glaube, das wird schön“, sagte die Pastorin mit Blick auf die Vorbereitungen.

Die Absage der öffentlichen Gottesdienste, der eine Diskussion im Kirchenkreis vorausgegangen war, ist aus ihrer Sicht mit Blick auf das Pandemiegeschehen folgerichtig. „Wir werden Kummer aushalten, Kritik und Enttäuschung. Aber wir halten nicht aus, wenn für unseren Wunsch jemand mit seiner Gesundheit bezahlt“, sagte Becker. Der Wunsch war, auf der Pfarrwiese in Brelingen drei Gottesdienste zu feiern, in einer Scheune in Negenborn einen weiteren und schließlich am späten Abend den dann fünften in der Kirche in Brelingen.

So kann man den Gottesdienst mitfeiern

Der Livegottesdienst aus der Brelinger Kirche wird Heiligabend ab 16.30 Uhr auf Youtube gezeigt. Der Link dazu findet sich am 24. Dezember nachmittags auf der Homepage der Kirchengemeinde www.kirche-brelingen.de. Dort gibt es dann außerdem den Link zum per Zoom übertragenen Gottesdienst für Kinder, der um 15 Uhr beginnt. Während der Vorbereitungen und der Übertragung selbst ist die Kirche geschlossen.

Die Kirchengemeinde bietet außerdem für Heiligabend einen Gottesdienst in gedruckter Form an. Dieser ist ab Mittwoch, 23. Dezember, auf der Homepage zum Herunterladen verfügbar. Außerdem gibt es ihn in Papierform in Negenborn am Schaukasten vor der Kapelle und beim Bäcker sowie in Oegenbostel am Eingang zum Friedhof. In Brelingen kann man sich seinen Gottesdienst to go vor der Kirche, vor der Friedhofskapelle, am Alten Friedhof, bei Edeka Poppe, im Bioladen Rotermund-Hemme sowie bei den Fleischereien Grimsehl und Backhaus abholen.

Von Frank Walter