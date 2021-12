Brelingen

Die Seniorinnen und Senioren aus der Kirchengemeinde Brelingen mit Negenborn und Oegenbostel haben sich über eine kleine Adventsüberraschung freuen dürfen. Gemeinsam mit den Konfirmandinnen Annalena Schleusing und Franziska Bultmann sowie Familienangehörigen packte die Kirchenvorständin Jutta Schräpel bunte Tütchen für alle über 80-jährigen Gemeindemitglieder. Insgesamt stellten die Helfer rund 160 bunte Adventstüten zusammen.

Senioren und Seniorinnen entdeckten in ihren Tütchen weihnachtliche Kekse, Schokolade sowie Nüsse und Mandarinen. Außerdem gehörte der neue kleine Kirchenführer für die St.-Martini-Kirche in Brelingen zum Inhalt. Er bietet den Empfängern Lesestoff und führt sie in Wort und Bild durch die Kirche. In einer Grußkarte des Kirchenvorstandes heißt es: „Die beigefügte Aufmerksamkeit möchte Ihnen sagen, dass wir unsere Senioren in den Dörfern nicht vergessen haben und unsere guten Gedanken bei Ihnen sind“. Der Verein Edelkreis Burgwedel-Langenhagen unterstützte die Aktion.

Von Fiona Lechner