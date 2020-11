Zum Ewigkeitssonntag gibt es gleich drei Gottesdienste in Wedemark-Bissendorf: Die St.-Michalis-Gemeinde schafft so Angehörigen die Möglichkeit, ihrer Verstorbenen zu gedenken.

So voll wie in der Vor-Corona-Zeit (unser Bild) darf es nicht werden in der St.-Michaelis-Kirche. Deshalb werden am Ewigkeitssonntag drei Gottesdienste gefeiert. Quelle: privat (Archiv)