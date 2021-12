Bissendorf/Helstorf

Die evangelische Kirchengemeinde St. Michaelis Bissendorf feiert ab sofort alle Gottesdienste unter Anwendung der 3G-Regel und bittet um vorherige Anmeldung. Dies gilt für alle Veranstaltungen, die in Bissendorf, Bissendorf-Wietze und Scherenbostel geplant sind – vorerst bis Ende Januar. Gottesdienstbesucher müssen also vor Betreten der Kirchen entweder einen aktuellen Testnachweis oder aber einen Impf- beziehungsweise Genesenennachweis vorlegen.

Bei den Gottesdiensten sind FFP2-Masken Pflicht

Weiterhin gilt für den Aufenthalt in den Gebäuden eine FFP2-Maskenpflicht. „Mit diesem Schritt möchten wir den Besuch unserer Gottesdienste für alle Menschen ermöglichen, und gleichzeitig können wir so in den Gottesdiensten auch gemeinsam singen,“ sagt Pastor Thorsten Buck. „Durch die Anmeldung können wir verhindern, dass Menschen keinen Platz mehr finden.“

Interessierte finden den Link zur Buchungsplattform für die Gottesdienste und jeweils aktuelle Informationen auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.kirche-bissendorf.de. Gottesdienstbesucher können sich auch zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros telefonisch unter (05130) 8770 anmelden. Das Gemeindebüro ist dafür dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 11 Uhr sowie mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Gottesdienst in Helstorf wird auf Plattdeutsch gehalten

Die 3G-Regel gilt auch für den plattdeutschen Regionalgottesdienst in Neustadt-Helstorf am Sonntag, 2. Januar. Ehrenamtliche aus der Region Nord gestalten die Andacht, die um 17 Uhr beginnt und bei der Maskenpflicht gilt. Auch wer beispielsweise aus dem Bereich der Kapellengemeinde Abbensen teilnehmen möchte, muss einen gültigen negativen Testnachweis, einen Impf- oder einen Genesenennachweis vorlegen.

Von Fiona Lechner