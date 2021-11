Bissendorf

Aktuell ist der Bissendorfer Friedhof mit buntem Herbstlaub bedeckt. Doch im Frühjahr und Sommer blüht dort das Leben. „Der Tod spielt hier natürlich eine Rolle, das Leben aber auch“, sagt Elisabeth Wöbse vom Kirchenvorstand der St.-Michaelis-Gemeinde.

Um dies zu fördern, nimmt die Gemeinde als eine von 30 aus dem Gebiet der Landeskirche Hannover an einem Projekt für mehr Biodiversität, also biologische Vielfalt, teil. Hierzu werden Pläne entwickelt, um mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen. Auf dem Bissendorfer Friedhof ist in diesem Bereich aber auch schon einiges passiert, wie sich bei einem Spaziergang unschwer erkennen lässt.

Tiere fühlen sich auf dem Friedhof schon jetzt wohl

Auf dem gesamten Friedhof sind mittlerweile kleinere und größere Beiträge zum Umwelt- und Naturschutz zu entdecken. Zum Beispiel steht neben jedem Brunnen eine Kiste mit Grabvasen zum Wiederverwerten. So wirke der Friedhof aufgeräumt, und die Plastikvasen blieben lange Zeit nutzbar, sagt Elisabeth Wöbse.

Verschiedene Sträucher sollen künftig die immergrünen Büsche ersetzen. Quelle: Fiona Lechner

Viele Gräber sind eingerahmt von Buchsbäumen oder anderen immergrünen Pflanzen, die Insekten und Vögel jedoch wenig nutzen. Daher möchte die Gemeinde künftig verschiedene Blüh- und Beerensträucher pflanzen, die den Tieren als Nahrungsquelle dienen können. Generell wünscht sich Wöbse, dass auch mehr Angehörige die Grabstellen biodivers gestalten. Am Friedhofseingang soll deshalb ein Mustergrab entstehen und zur Nachahmung anregen.

Die Gemeinde schafft immer mehr Lebensräume für Insekten

Beim Spaziergang über den Friedhof fallen die Rhododendrongärten besonders auf. Die Beete dazwischen gestaltet der Friedhofsgärtner so, dass sie besonders viel Lebensraum für Insekten bieten. Im Fokus stehe dabei „alles was blüht“, so Wöbse.

Auch das Insektenhotel, welches die Konfirmanden gemeinsam mit Heinz Linne vom örtlichen Naturschutzbund gebaut haben, dient vielen kleinen Tieren als Unterschlupf. Daneben liegen dicke Äste von einem mittlerweile abgestorbenen Baum. Der Stamm steht immer noch auf einer der Freiflächen, seine Asthöhlen bieten Tieren Deckung. Die gestapelten Äste sind ideal für kleine Insekten, die sich in der Rinde verstecken können. „Totholz ist Leben“, meint Umweltschützer Linne.

„Direkt am Eingang zum Friedhof und auf den anderen Überhangflächen sollen Tulpen und Narzissen gepflanzt werden“, verrät Wöbse. Dieses Projekt setzt Pastor Thorsten Buck voraussichtlich im nächsten Herbst um, gemeinsam mit den Mini-Konfis.

Neue Projekte sind für nächstes Jahr geplant

Diese Aktion zum Umgestalten der Überhangflächen, also der noch ungenutzten Grasflächen des Friedhofs, soll im nächsten Jahr um weitere ergänzt werden. Vorschläge dazu erarbeitet Umweltreferentin Astrid Lahmann von der Biologischen Fachstelle für Friedhöfe der Landeskirche Hannover. Um die Ideen umzusetzen, wird es dann Workshops geben, an denen auch interessierte Bürger teilnehmen können.

Insgesamt können die Leiter des Projekts „Biodiversitätschecks in Kirchengemeinden“ (BiCK) 3500 Euro pro Gemeindefriedhof investieren, also auch in Bissendorf. Gefördert wird das Programm vom Bundesumweltministerium.

Von Fiona Lechner