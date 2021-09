Bissendorf

Bereits im Mai hatte sich die Bissendorfer Kirchengemeinde St. Michaelis um einen der 30 Plätze im Projekt „Biodiversitätscheck in Kirchengemeinden“ (BiCK) beworben. In den Sommerferien erreichte Elisabeth Wöbse, die als Ehrenamtliche im Kirchenvorstand seit Jahren auch den großen Bissendorfer Friedhof betreut, die gute Nachricht, dass die Kirchengemeinde unter den Teilnehmern sein wird.

Ziel ist die ökologische Aufwertung des Friedhofs

„Die Teilnahme an diesem Projekt gibt uns die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung eine solide Grundlage für eine weitere ökologische Aufwertung mitten im Ort zu legen“, sagt Wöbse. Der erste Schritt ist nun eine Bestandsaufnahme vor Ort. Auf dieser Basis werden dann Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt entwickelt. Das Projekt wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.

„Wir machen uns schon länger Gedanken, was wir als Kirchengemeinde tun können“, berichtet Pastor Thorsten Buck. So ist in der Vergangenheit in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Wedemark ein Insektenhotel auf dem Friedhof errichtet worden, im Kirchturm hängt nun ein Brutkasten für Schleiereulen. Zudem haben Kinder und Jugendliche kleine Nisthilfen für Insekten gebaut, die große Wiese vor der Kirche wird seit mehr als einem Jahr weniger intensiv gemäht, und ein ehrenamtliches Team setzt sich für eine möglichst ressourcenschonende neue Heizungsanlage für die alte Michaeliskirche ein.

Interessierte können am Projekt mitarbeiten

Viele dieser Projekte wären ohne die Hilfe engagierter Einzelpersonen nicht möglich gewesen, berichtet Buck. Daher ist auch das neue Projekt ausdrücklich partizipativ angelegt – interessierte Gemeindeglieder, Bürgerinnen und Bürger und im Naturschutz Aktive sind eingeladen, das Projekt gemeinsam mit den Verantwortlichen der Kirchengemeinde zu gestalten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pastorin Wibke Lonkwitz lädt Interessierte ein, an einer Friedhofsbegehung am Dienstag, 5. Oktober, ab 14 Uhr unter fachkundiger Anleitung teilzunehmen und sich auch an den anschließenden Workshops zu beteiligen. Wer dabei sein möchte, sollte sich im Gemeindebüro unter Telefon (05130) 8770 oder per E-Mail an kg.bissendorf@evlka.de anmelden.

Von Frank Walter