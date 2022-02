Bissendorf

Am Sonntag, 27. Februar, feiert die Michaeliskirchengemeinde gleich zwei Gottesdienste. Zum Morgengebet um 11 Uhr lädt sie in die Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze ein. Mit dem Segen von Pastor Thorsten Buck, begleitet von Orgel- und Gitarrenmusik, soll es in den Tag gehen – das ist die Idee der Morgengebete, die in den vergangenen Monaten oft unter freiem Himmel liefen.

Pastor Buck gestaltete Morgengebet und Abendsegen

Akkordeonklänge des Musikers Goran Stevanovic werden die Bissendorfer Michaeliskirche füllen, wenn um 18 Uhr die Glocken für den Abendsegen läuten. Außerdem sind Gedichte über die Liebe zu hören. Auch den Abendsegen gestaltet Pastor Buck.

Für Morgengebet und Abendsegen ist eine Anmeldung unter www.kirche-bissendorf.de oder telefonisch im Gemeindebüro unter Telefon (05130) 8770 nötig. Es gilt die 3G-Regel. Während der Gottesdienste muss in den Kirchen durchgängig eine FFP2-Maske getragen werden.

Von Stephan Hartung