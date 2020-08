Resse

Die Polizei Wedemark fahndet nach Einbrechern, die zwischen Freitag, 14. August, und Montag, 17. August, versucht haben, in ein Wohnhaus an der Magdeburger Straße in Resse einzudringen. Doch nach Auskunft der Polizei scheiterten die Unbekannten dank der massiven Bauweise der Tür.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, waren die Bewohner des Hauses über das Wochenende verreist. Nach ihrer Rückkehr stellten sie jedoch fest, dass die Terrassentür nicht mehr ordentlich schloss und beauftragten daraufhin einen Handwerker. Als der Monteur am Donnerstag den Schaden beheben wollte, stellte er eindeutige Einbruchsspuren fest. In der Folge wurde die Polizei alarmiert. Obwohl die Täter das Haus nicht betreten haben, beläuft sich der Schaden auf circa 250 Euro.

Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke